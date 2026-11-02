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Sağlık
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:23

Kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat! İbn-i Sina'nın tarifiyle

Sizin de son zamanlarda bağırsak hareketleriniz yavaşladıysa ve kabızlık problemi yaşamaya başladıysanız, araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu doğal marmelatı kesinlikle denemelisiniz. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanların mutlaka tüketmesi gereken, İbn-i Sina'nın da önerdiği bağırsakları hareketlendiren marmelat tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat! İbn-i Sina'nın tarifiyle
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:23

Son zamanlarda beslenme düzenimin değişmesiyle birlikte hareketlerimin yavaşladığını ve sorunu yaşadığımı fark ettim. Çevremde de birçok kişinin bu problemle mücadele ettiğini görünce kabızlık sorununa doğal bir çözüm aradım. Bu süreçte 'nın da önerdiği bağırsak çalıştıran marmelatla tanıştım. Kabızlık yaşayanların ve bağırsaklarını hareketlendirmek isteyenlerin kesinlikle kullanması gereken bu doğal marmelat tarifini sizlerle de paylaşmak istedim. Sizin de son zamanlarda bağırsak hareketleriniz yavaşladıysa ve kabızlık problemi yaşamaya başladıysanız, araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu doğal marmelatı kesinlikle denemelisiniz. Peki, kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat tarifi nasıl hazırlanır? İşte İbn-i Sina'nın önerisiyle doğal kabızlık marmelatı…

KABIZLIK YAŞAYANLAR İÇİN DOĞAL MARMELAT TARİFİ!

Kabızlık sorunu yaşıyor ve nasıl bağırsaklarınızı hareketlendireceğinizi bilmiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu doğal marmelata mutlaka bir şans vermelisiniz. Kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat tarifini İbn-i Sina'nın önerisiyle sizlerle paylaşıyorum. 

Siz de benim gibi son zamanlarda beslenme düzeninizin değişmesiyle birlikte çeşitli sindirim sorunları yaşıyorsanız, bu tarif tam size göre! Kabızlık yaşayanların ve bağırsaklarını hareketlendirmek isteyenlerin kesinlikle kullanması gereken bu doğal marmelat tarifini adım adım anlatıyorum.

Kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat! İbn-i Sina'nın tarifiyle

Beslenme düzeninin değişmesi, yetersiz su tüketimi ve hareketsiz hayat tarzı zamanla bağırsakların yavaşlamasına neden olur. Bu noktada en sık karşılaşılan sindirim ve bağırsak sorunları arasında kabızlık yer alır. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar, günlük beslenme düzenlerine lif bakımından zengin yiyecekler eklemelidir. Lif bakımından zengin yiyeceklerin tüketilmesiyle birlikte sindirim sistemi desteklenir.

Kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat! İbn-i Sina'nın tarifiyle

Bağırsakların hareketlenmesinde ve sindirim sisteminin desteklenmesinde kuru kayısı, kuru incir ve kuru erik gibi lif içeren meyveler büyük önem taşır. Bu meyvelerle hazırlanan ev yapımı marmelat ise kabızlık yaşayanlar için İbn-i Sina'nın önerdiği doğal bir şifa kaynağıdır. 

Kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat! İbn-i Sina'nın tarifiyle

Birkaç malzemeyle hazırlanan bu karışım kısa sürede hazırlanarak, bağırsakların çalışmasını sağlar. Peki, kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat tarifi nasıl hazırlanır? İşte İbn-i Sina'nın önerisiyle doğal kabızlık marmelatı tarifi…

Kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat! İbn-i Sina'nın tarifiyle

İBN-İ SİNA'NIN TARİFİYLE BAĞIRSAK ÇALIŞTIRAN MARMELAT!

Bağırsak dostu olarak bilinen kuru meyveler, ve kabak çekirdeğiyle bir araya geldiğinde doğal bir marmelata dönüşüyor. İlave şeker kullanmadan hazırlanan bu tarif, bağırsaklarını hareketlendirmek ve kabızlık sorununa çözüm bulmak isteyenlerin bir numaralı tercihi oluyor. Kabızlık sorununu İbn-i Sina'nın da önermiş olduğu şekilde bir marmeletla çözün. İşte İbn-i Sina'nın önerisiyle doğal kabızlık marmelatı tarifi…

Kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat! İbn-i Sina'nın tarifiyle

Malzemeler;

  • 3 adet kuru kayısı
  • 3 adet kuru incir
  • 3 adet kuru erik
  • 3 adet günkurusu
  • 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği
  • 1 yemek kaşığı keten tohumu
  • 2 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı
Kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat! İbn-i Sina'nın tarifiyle

Hazırlanışı;

  • Öncelikle yağ hariç tüm malzemelerinizi küçük bir tencereye alın.
  • Üzerine su eklediğiniz karışımınızı yaklaşık 15 dakika kadar kaynatın.
  • Kaynattığınız karışımın içerisine daha sonra yağı ilave edip blenderdan geçirin.
  • Kabızlık ve bağırsak sorunları yaşayanlar için doğal marmelat hazır.
  • Hazırladığınız kabızlık marmelatını sabahları aç karnına 1 yemek kaşığı tüketebilirsiniz.
  • Şifa olsun.
Kabızlık yaşayanlar için doğal marmelat! İbn-i Sina'nın tarifiyle

İbn-i Sina'nın da önerdiği bu kabızlık marmelatı, içerisindeki kuru kayısı, kuru incir, kuru erik sayesinde doğal lif içerir. Lif bakımından yüksek bu marmelat, dışkı hacminin artmasına ve bağırsak hareketlerinin desteklenmesine yardımcı olur. Keten tohumu da lif içeriği sayesinde bağırsak düzeninin korunmasına katkı sağlar. Ancak lif tüketimini artırırken yeterli miktarda su içmek de oldukça önemlidir. 

 

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ETİKETLER
#kabızlık
#keten tohumu
#bağırsak
#İbn-i Sina
#marmelat
#Sağlık
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