Muşmula kabızlığa iyi gelir mi? Muşmula çekirdeği yutulur mu? Muşmula nasıl tüketilir?

Lif içeriği bakımından yararlı olan muşmula tüketenler neye iyi gelir merak ederken nasıl tüketileceğini de araştırıyor. Lezzetli ve yararlı besinlerden bir tanesi olan muşmula kabızlığa iyi gelir mi?

Lif içermesinden dolayı bağırsak hareketlerini destekler.

Düzenli olarak tüketildiği zaman sindirim sistemini destekler.

Su ve lif bakımından zengin olduğu için kabızlığın giderilmesine yardım eder.

Fazla tüketildiğinde etkisini kaybedebilir.

MUŞMULA KABIZLIĞIA İYİ GELİR Mİ?

Muşmulanın lif bakımından zengin olması nedeniyle sindirim sistemini destekler. Kabızlık sorunu yaşayanların ideal miktarda tüketeceği muşmula, sorunun azalmasına yardımcı olur. Aşırı miktarda tüketimi önerilmez.

MUŞMULA ÇEKİRDİĞİ YUTULUR MU?

Muşmula çekirdeğinin sert olmasından kaynaklı yutulması önerilmiyor. Sindirilemez ve serttir. Uzmanlar çekirdeğinin yutulmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Muşmula çekirdeğinin kırılması sakıncalıdır.

MUŞMULA NASIL TÜKETİLİR?

İyice olgunlaşmış ve yumuşamış muşmulanın çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. Çekirdeğinin sert olmasından dolayı çekirdeklerinin çıkartılması gerekiyor.

Bir diğer seçenek ise püre haline getirmektir. Meyvenin içini ezerek püre haline getirerek tüketebilirsiniz.

Marmelat olarak da tüketmek isterseniz şeker ile yapabilirsiniz.

MUŞMULA GÜNDE KAÇ TANE YENMELİ?

Lif açısından zengin olan muşmulanın aşırı tüketilmesi uygun görülmüyor. Önerilere göre günde 2-3 adet muşmula tüketilebilir. Aşırı tüketim halinde şişkinlik sorunu yaşanabilir.