Muşmula kabızlığa iyi gelir mi? Muşmula çekirdeği yutulur mu? Muşmula nasıl tüketilir?

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İstanbul
Lif içeriği bakımından yararlı olan muşmula tüketenler neye iyi gelir merak ederken nasıl tüketileceğini de araştırıyor. Lezzetli ve yararlı besinlerden bir tanesi olan muşmula kabızlığa iyi gelir mi?
Muşmulanın lif bakımından zengin olması nedeniyle sindirim sistemini destekler. Kabızlık sorunu yaşayanların ideal miktarda tüketeceği muşmula, sorunun azalmasına yardımcı olur. Aşırı miktarda tüketimi önerilmez.
Muşmula çekirdeğinin sert olmasından kaynaklı yutulması önerilmiyor. Sindirilemez ve serttir. Uzmanlar çekirdeğinin yutulmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Muşmula çekirdeğinin kırılması sakıncalıdır.
İyice olgunlaşmış ve yumuşamış muşmulanın çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. Çekirdeğinin sert olmasından dolayı çekirdeklerinin çıkartılması gerekiyor.
Bir diğer seçenek ise püre haline getirmektir. Meyvenin içini ezerek püre haline getirerek tüketebilirsiniz.
Marmelat olarak da tüketmek isterseniz şeker ile yapabilirsiniz.
Lif açısından zengin olan muşmulanın aşırı tüketilmesi uygun görülmüyor. Önerilere göre günde 2-3 adet muşmula tüketilebilir. Aşırı tüketim halinde şişkinlik sorunu yaşanabilir.