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Sağlık
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 08:42

Kabızlığı anında bitiren sütleğen otu! Kimse bunu bilmiyor çayırlardaki şifa

Hem çok şifalı hem de oldukça dikkatli kullanılması gereken sütleğen otunun kabızlık üzerindeki etkisini sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi doğadaki bitkilerden şifa oluşturmak istiyorsanız, sütleğen otu hakkında bunları kesinlikle bilmelisiniz. Kabızlığı anında bitirdiği söylenen sütleğen otu hakkında bilmeniz gerekenleri adım adım anlatıyorum. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Kabızlığı anında bitiren sütleğen otu! Kimse bunu bilmiyor çayırlardaki şifa
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 08:42

Özellikle çayırlarda ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişen sütleğen otu hakkında bilinmeyenleri sizlerle paylaşıyorum. Geleneksel halk arasında farklı amaçlarla kullanılabilen sütleğen otunun kabızlığı anında bitirdiği söyleniyor. Benim de son zamanlarda bağırsak problemleri yaşadığım şu dönemde en merak ettiğim konulardan biri sütleğen otunun üzerindeki etkisi oldu. Kabızlık yaşayanların dikkatini çeken sütleğen otunun bağırsakları çalıştırdığı ve sindirimi rahatlattığı yönünde çeşitli iddialar bulunuyor. Fakat bu bitkinin tüketimi konusunda ciddi sağlık uyarıları bulunuyor. Peki, sütleğen otu kabızlığı anında bitiyor mu? Sütleğen otu hakkında merak edilenleri adım adım anlatıyorum. İşte kabızlığı anında bitirdiği söylenen sütleğen otuna dair bilmeniz gerekenler...

SÜTLEĞEN OTU NEDİR?

Latince adı Euphorbia olan sütleğen, Türkiye'de özellikle çayırlarda, yol kenarlarında, tarlalarda ve farklı doğal alanlarda kendiliğinden yetişen bitkidir. Gövdesi ya da yaprağı kırıldığında içerisinden beyaz renkli, süt benzeri bir sıvı ortaya çıkan bitki, sütleğen adını bu özelliğinden almaktadır.

Kabızlığı anında bitiren sütleğen otu! Kimse bunu bilmiyor çayırlardaki şifa

Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım sütleğen bitkisinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu bitkinin bütün türleri aynı etkiye sahip değildir. Bazı türlerin öz suyu gözle temas ettiğinde ciddi hasara ya da ciltte tahrişe neden olabilir. O yüzden sütleğen bitkisinin nasıl tüketildiğini ve uygulandığını bilmeden kullanmamak gerekmektedir.

Kabızlığı anında bitiren sütleğen otu! Kimse bunu bilmiyor çayırlardaki şifa

SÜTLEĞEN OTU KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Özellikle cilt sorunlarında sıklıkla başvurulan bitkiler arasında yer alan Sütleğen otu, kabızlık ve hemoroid sorunun da önüne geçmektedir. Kişinin boşaltım sistemine destek olduğu söylenen sütleğen otu, genellikle müshil olarak kullanılmaktadır. Benim de son zamanlarda bağırsak problemleri yaşadığım bu günlerde sütleğen otunun kabızlığa iyi gelip gelmeyeceğini araştırmadan geçemedim.

Kabızlığı anında bitiren sütleğen otu! Kimse bunu bilmiyor çayırlardaki şifa

Sütleğen otu birçok hastalık üzerinde olumlu sonuçlar verse de zehirli türleri bulunduğu için bilinçli ve kontrollü bir şekilde tüketilmelidir. Ağızdan tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği söylenen sütleğen otu, zehirlenmelere neden olabilir. Bu sebeple kabızlığı gidermek için sütleğen otu yemek ya da çayını hazırlayıp içmek güvenli bir yöntem değildir.

Kabızlığı anında bitiren sütleğen otu! Kimse bunu bilmiyor çayırlardaki şifa

Bu noktada sütleğen otunu kabızlık için kullanmak isteyenler, kesinlikle sütleğen otu çayını tüketmemelidir. Aksi taktirde bitkinin içerdiği tahriş edici bileşikler ağız, boğaz ve sindirim sisteminde rahatsızlıklara neden olabilir. Sütleğen otunun yanlışlıkla tüketilmesi durumunda; karın ağrısı, kusma, mide bulantısı ve ishal gibi şikayetler beraberinde gelir.

Kabızlığı anında bitiren sütleğen otu! Kimse bunu bilmiyor çayırlardaki şifa

KABIZLIK İÇİN SÜTLEĞEN OTU NASIL KULLANILIR?

Sütleğen otunu iyice araştırmadan ve bilen birinden destek almadan kesinlikle kullanmayın. Bilinçsizce kullanılan sütleğen otu ciddi sağlık problemlerine ve zehirlenmelerine yol açabilir. Bundan dolayı bir uzman tavsiyesi almak bu noktada oldukça önemlidir. Asırlar öncesinden kullanılmaya başlandığı bilinen sütleğen otu, zehirli su içerdiği için özel bilgi ve dikkat gerektirir.

Kabızlığı anında bitiren sütleğen otu! Kimse bunu bilmiyor çayırlardaki şifa

Eğer kabızlık ya da herhangi bir sağlık problemi için sütleğen otu kullanmak isterseniz, muhakkak konuya hakim birini yanınızda bulundurmalısınız. Bu noktada sütleğen otunu çay yaparak ya da içerisindeki sıvıyı direkt kullanarak tüketmemelisiniz. Öz suyu içinde reçine ve nişasta bulunan sütleğen otu, temelinde zehirli bir içeriğe sahiptir.

Kabızlığı anında bitiren sütleğen otu! Kimse bunu bilmiyor çayırlardaki şifa

Bu noktada ayrıştırılması ve şifa verebilmesi için birkaç işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra bilinçli kullanımı oldukça önemli olan sütleğen otu her ne kadar kabızlık problemine iyi geldiği söylense de kullanılacaksa bilinçli bir şekilde uygulanmalıdır. Şifalı Bitki Uzmanı Erdoğan Tepeli, kabızlık için kullanılan sütleğen otunun şu şekilde tüketilmesini öneriyor:

Kabızlığı anında bitiren sütleğen otu! Kimse bunu bilmiyor çayırlardaki şifa

1 su bardağı suya sütleğen otunun sütünden 3 damla damlatıp karıştırıp içilebilir. Bu uygulama günde 1 defa aç karnına uygulanmalı, yarım saat boyunca herhangi bir şey içilip yenilmemeli ve bol su tüketimine dikkat edilmelidir.

Sonuç olarak sütleğen otu, kabızlık tedavisinde önerilebilecek güvenli bir bitki değildir. Özellikle bitkinin türü bilinmeden toplanması ve tüketilmesi ciddi sağlık risklerini beraberinde getirebilir. 

 

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ETİKETLER
#kabızlık
#bağırsak problemi
#Sütleğen Otu
#Euphorbia
#Erdoğan Tepeli
#Sağlık
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