Bağırsakları toksinlerden arındıran karanfil suyu! Gece bekletin sabah aç karnına için

Bağırsakları toksinlerden arındırmak sanılanın aksine korku duyulacak bir şey değil. Üstelik de zor bir durum demek değildir. Özellikle de geceden hazırlanan bağırsakları toksinlerden arındıran karanfil suyu, sindirim konusunda oldukça dikkat çekiyor. Karanfiller kendilerine has ve özgü aromasıyla bağırsaklarınızı rahata kavuşturacak.

BAĞIRSAKLARI TOKSİNLERDEN ARINDIRAN KARANFİL SUYU!

Çoğu zaman hayatımızda dengeli ya da düzgün beslenme yapamıyoruz. Bu durum karşısında da vücutta birtakım değişimler meydana gelebiliyor. Özellikle de bağırsak sorunlarıyla karşı karışı kalınabiliyor. Hatta meydana gelen bağırsak sorunlarıyla birlikte toksinlerde gün yüzüne çıkıyor.

Karanfil kendine özgü aromasıyla ve içerdiği bitkisel bileşenler uzun zamandır mutfaklarda kullanılan bir baharat olarak karşımıza çıksa da sağlık üzerinde fazlasıyla etkisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Karanfille hazırlanan karanfil suyu yoğun bir aromasıyla bilinirken diğer bir yandan da tadıyla acı hissiyatı verirken kişilerde rahatsızlık oluşturulması gibi durumlar meydana gelebilir.

Bağırsak sağlığı için oldukça yararlı olduğu bilinen karanfil suları kullanım şekliyle de oldukça merak konusu oluyor. Karanfil suyunu hazırlamak aslında çok da zor değil, bir ılık suya iki adet karanfil atarak elde edilen karanfil suları sindirim sistemini desteleyen çalışmalar sunar.

Karanfil suları aslında herkes içinde doğru olmayabilir. Çünkü acımtırak bir özelliği bulunan karanfiller suya atıldığı zaman da doğru kullanım yapılmadığı sürece mide de rahatsızlıklara da neden olabilir. Sağlık açısından düzenli ve dengeli bir tüketim yapılırsa bağırdaklarda bulunan toksinlerden de kurtulabilirsiniz.

GECE BEKLETİN SABAH AÇ KARNINA İÇİN

Gece bekletilip sabah aç karnına içilen karanfil suları aslında sadece bağışıklık sistemini değil aslında vücutta birçok bölgelere iyi gelecektir. Özellikle de sindirim bozukluğu yaşayanlara, uyku uyurken zorlananlara, ağız kuruluğu olanlara ya da ağız kokusu olanlar tarafından sevilerek kullanılıyor.

Bu uygulamayı 14 gün boyunca yaparsanız, vücudunuz da meydana gelen değişimleri fark edeceksiniz. Hazımsızlığı da iyi geldiği iddia edilen karışım sayesinde kabızlık yaşayan herkes tarafından sevilerek kullanılan sağlıklı bakımlardan biri haline geliyor.

Geceden birkaç karanfili suya atarak bekletmek ve sabah tekrardan o suyu tüketmek aslında pratik bir içecek olurken karanfilin içerdiği bitkisel bileşenler nedeniyle antioksidan özellikleriyle bağırsakları toksinlerden arındıran bir üründür. Bilindiği üzere de karanfilin faydaları saymakla bitmez. Bu sebeple de karanfil aslında kullanılması gereken doğal bileşenlerden biri haline geliyor.

Ancak şu unutulmamalı ki mide de meydana gelen rahatsızlıklarla birlikte karanfil tüketimi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler dikkat çekiyor. Özellikle de mide sorunu yaşıyorsanız karanfilli suyu doktorunuza danışmadan içmeyin.