Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 28 Kasım-3 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin haritası dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının cumartesi gününe kadar yükseleceği belirtilirken, pazar günü yurdun büyük bir bölümünde sağanak, kar ve fırtına görülecek.

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HABERİN ÖZETİ Meteoroloji haritayı yayımladı! Yoğun kar yağışı kapıya dayandı: Günlerce sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasındaki hava tahmin haritasına göre, hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının artacağı, pazar gününden itibaren ise yurdun büyük bölümünde sağanak, kar ve fırtına görüleceği belirtildi. Pazar günü Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak. Pazartesi günü yağışlı hava yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkisini artıracak. Salı günü ise yağışlar yurdun yarısından fazlasında görülecek. Çarşamba günü kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, perşembe günü yağışların büyük ölçüde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

YAĞIŞLAR HAFTA SONU BAŞLIYOR

Cumartesi günü Trakya'da yağış ve kuvvetli rüzgar beklenirken, sıcaklıkların pazar günü düşüşe geçeceği belirtildi. Pazar günü Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'da kuvvetli rüzgar da etkili olacak.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

Pazartesi günü ise yağışlı hava yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkisini artıracak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Salı günü ise yağışlar neredeyse yurdun yarısından fazlasında görülmeye başlanacak.

Salı günü yağışların Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Özellikle Doğu Anadolu ile iç kesimlerin bazı bölgelerinde kar yağışı öngörülürken, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak etkili olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR YAĞIŞI SÜRECEK

Çarşamba günü de devam eden yağışlar kuzey, iç ve doğu kesimlerinde etkisini sürdürecek. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı beklenirken, yağışların perşembe günü büyük ölçüde etkisini kaybetmesi bekleniyor.