İkili arasındaki bu anlaşma, Miraval Şatosu üzerindeki bütün hukuki sorunların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Jolie'nin şaraphanedeki hisselerini sattığı Rus iş insanı Yuri Shefler'e karşı Brad Pitt'in açtığı dava hâlâ devam ediyor. Böylece eski eşler arasındaki dosya kapanma aşamasına gelirken, milyon dolarlık mülkiyet tartışmasının başka bir cephede sürdüğü ortaya çıktı.

BRAD PİTT VE ANGELİNA JOLİE ARASINDAKİ 5 YILLIK MİRAVAL SAVAŞI SONA ERDİ

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin Fransa'nın güneyinde bulunan Château Miraval üzerindeki anlaşmazlığı, uzun süredir uluslararası magazin ve hukuk gündeminde yer alıyordu. Şaraphane ve geniş üzüm bağlarını kapsayan mülk, eski çiftin boşanmasının ardından önemli bir anlaşmazlık konusu hâline gelmişti.

Brad Pitt, Angelina Jolie'nin 2021 yılında şaraphanedeki hisselerini satmasının ardından Şubat 2022'de eski eşine dava açtı. Pitt, satışın kendisinin onayı alınmadan gerçekleştirildiğini ve taraflar arasında böyle bir işlem için karşılıklı rıza gerektiğine ilişkin bir mutabakat bulunduğunu ileri sürdü.

JOLIE'DEN PITT'E KARŞI DAVA

Hukuki mücadele bununla da sınırlı kalmadı. Angelina Jolie, 2022 yılının sonlarında eski eşine karşı karşı dava açtı. Jolie, boşanma sürecinin başladığı 2016 yılından itibaren Pitt'in kendisine karşı intikam odaklı bir tutum sergilediğini öne sürdü.

Şaraphanenin satışıyla ilgili tartışmalar giderek büyürken, taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar da mahkeme dosyalarına yansıdı. Yaklaşık beş yıl süren hukuki çekişmenin ardından eski eşler, birbirlerine karşı açtıkları davaları geri çekmek ve anlaşmazlığı mahkeme dışında çözmek üzere başvuruda bulundu.

ORTAK AÇIKLAMAYLA ANLAŞMAYI DUYURDULAR

Her ikisi de Oscar ödüllü oyuncuların temsilcileri, uzlaşmanın ardından ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ailemizin çıkarları doğrultusunda mahkeme dışında anlaşmaya vardık ve daha fazla yorum yapmayacağız. Medya haberlerinde 'kaynaklara' atfedilen herhangi bir yorum, aslında ne bizden ne de bize yakın herhangi birinden gelmektedir"

Eski eşlerin bu açıklaması, uzun süredir devam eden Miraval anlaşmazlığında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Ancak tarafların hangi koşullarda uzlaştığına ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

BRAD PITT'İN RUS İŞ İNSANINA AÇTIĞI DAVA DEVAM EDİYOR

Angelina Jolie ile arasındaki hukuki anlaşmazlığı çözüme kavuşturan Brad Pitt'in önünde ise hâlâ önemli bir dava bulunuyor. Ünlü oyuncu, Jolie'nin şaraphanedeki hisselerini sattığı Rus iş insanı Yuri Shefler'e karşı açtığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Jolie, kendisine ait hisseleri içecek üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren Stoli Grubu bünyesindeki Shefler şirketi Tenute del Mondo'ya devretmişti.

Pitt ise eski eşinin sattığı hisseleri aynı bedel üzerinden geri alabilme hakkı bulunduğunu savunuyor. Bu doğrultuda mahkemeden karar talep eden oyuncu, ayrıca miktarı açıklanmayan bir tazminat da istiyor. Dolayısıyla Jolie ile sağlanan uzlaşma, Miraval üzerindeki bütün hukuki tartışmaların sona erdiği anlamına gelmiyor.

BRANGELINA'NIN AŞK HİKÂYESİ BOŞANMAYLA SON BULDU

Bir dönem Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Brad Pitt ve Angelina Jolie, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından 2014 yılında evlenmişti. Magazin dünyasında 'Brangelina' adıyla anılan ikilinin evliliği, Jolie'nin 2016 yılında boşanma başvurusunda bulunmasıyla sona erme sürecine girdi. Boşanma 2019 yılında resmiyet kazandı.

Çiftin birlikte büyüttüğü altı çocuğu bulunuyor. Biyolojik çocukları arasında 20 yaşındaki Shiloh ile 18 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne yer alıyor. Jolie'nin daha önce evlat edindiği Maddox, Pax ve Zahara da ailenin diğer çocukları.

ÇOCUKLARIYLA İLİŞKİLERİ DE GÜNDEMDE

Pitt ve Jolie'nin ayrılığından sonra çocuklarıyla olan ilişkileri de sık sık magazin haberlerine konu oldu. Altı çocuğun babalarıyla görüşmelerinin zaman içinde azaldığı ve bazı çocukların resmi soyadlarından Pitt'i çıkarmak için adımlar attığı basına yansıdı.

Beş çocuğun Jolie-Pitt soyadını kullanmayı bıraktığı belirtilirken, Knox'un bu konuda henüz resmî bir başvuruda bulunmadığı aktarıldı. Böylece Miraval Şatosu nedeniyle yıllardır devam eden hukuki mücadelede uzlaşma sağlansa da, eski çiftin geçmişinden kaynaklanan diğer meseleler gündemdeki yerini koruyor.