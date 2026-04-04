Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocukları olarak dikkat çeken Shiloh, gün geçtikçe annesine olan benzerliğiyle şaşırtmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü ebeveynlerinin gölgesinde kalmayan Shiloh, son karesiyle adeta nefes keserken, annesini aratmayan güzelliği de sosyal medyaya damga vurdu. Ortaya çıkan Shiloh'un son görüntüleri 'Bu kadar da olmaz' dedirten cinsten. İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Angelina Jolie'nin kızı Shiloh güzelliği ile annesini aratmadı! Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızları Shiloh, son olarak rol aldığı müzik klibiyle annesine olan benzerliği ve güzelliğiyle dikkat çekti. Shiloh, K-pop yıldızı Dayoung'un 'What’s a Girl to Do' adlı video klibinde rol aldı. Sosyal medya kullanıcıları, 19 yaşındaki Shiloh'un zarif hatlarını, kemik yapısını ve bakışlarını beğeni yağmuruna tuttu. Yorumlarda Shiloh için 'Angelina’nın tıpatıp kopyası', 'Bu benzerlik ve güzellik şaka mı?' gibi ifadeler kullanıldı. Shiloh'un doğal duruşu ve özgüveni de annesi Angelina Jolie'yi hatırlatan detaylar arasında yer aldı. Shiloh'un büyüme süreci ve imaj değişiklikleri magazin dünyasında merak konusu olmuştur.

ANGELİNA JOLIE'NİN KIZI SHİLOH GÜZELLİĞİ İLE ANNESİNİ ARATMADI

Kısa süre önce K‑pop yıldızı Dayoung’un What’s a Girl to Do adlı video klibinde rol alan Shiloh, tüm dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.

Klibin yayılmasıyla birlikte sosyal medya adeta hareketlendi. 19 yaşındaki yıldızın zarif hatlarına, kemik yapısına ve bakışlarına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, Shiloh'u beğeni yağmuruna tuttu.

'Angelina’nın tıpatıp kopyası', 'Sanki zaman geriye alınmış', 'Bu benzerlik ve güzelli şaka mı?'gibi yorumlar ise Shiloh'un ses getiren karesinin altına peş peşe sıralandı.

Ünlü isim Shiloh annesi Angelina Jolie'nin adeta bir kopyası olarak düşünüldü. Üstelik bu benzetme yalnızca dış görünüşle sınırlı da değil. Shiloh'un kameranın karşısındaki doğal duruşu ve kendine has özgüveni de genç Jolie’yi hatırlatan detaylar arasında yer aldı.

SHILOH İMAJI SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRID

Shiloh’un büyüme süreci magazin dünyasında her zaman ayrı bir merak konusu olmuştur. Bir dönem kısa saçları ve maskülen tarzıyla dikkat çeken genç yıldız isim ergenlikten yetişkinliğe geçerken gardırobunu ve imajını köklü bir şekilde değiştirdi.

Annesiyle birlikte katıldığı kırmızı halı etkinliklerinde uzun elbiseleri ve yumuşak makyajı ile Shiloh bambaşka bir havaya büründü.

SHILOH'UN YENİ PROJESİ GÜNDEMDE

Shiloh’un son hamlesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 19 yaşında olan shiloh, Güney Koreli sanatçı Dayoung'un sabırsızlıkla beklenen What's a Girl to Do projesinin tanıtım yüzü oldu.

7 Nisan'da tamamının izlenebileceği videonun sosyal medyayı sallayan fragmanında, Shiloh annesi Anjelina Jolie'nin güzelliğini aratmakla kalmadı, ona olan benzerliği de herkesin ağzını açıkta bıraktı.