Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin miras sorusuna verdiği cevapla takdir topladı

16 Kasım 2024 12:24 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 13:00

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de hayatını kaybetmiş ve Türkiye'de defnedilmişti. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Anjelik Calvin, miras sorusuna verdiği cevapLA takdir topladı.

Ahu Tuğba​, 1 Eylül'de Miami​'deki evinde hayatını kaybetmiş ve 28 Eylül'de ise Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin vasiyeti üzerine cenazeyi Türkiye​'ye getirerek defnetmişti. Annesi defnettikten günler sonra ortaya çıkan Anjelik, miras​ sorularına cevap verdi.

MİRAS SORUSUNA VERDİĞİ CEVAPLA TAKDİR TOPLADI

Muhabirlerin miras sorularına cevap veren Anjelik Calvin, Babasının İtalyan ve Belçikalı hanımlardan olan 2'şer tane erkek kardeşi olduğunu söyleyerek, "Anneler ayrı olduğu için miras kaygısı olmuyor. Babamda öyle şeylerde titizdir kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Onların da durumu gayet iyi olduğu için ne onların benim bir şeyime ihtiyacı var ne de benim onların" dedi.

SERVETİ SAYMAK İSTEMEDİ

Babasının maddi durumu hakkında konuşan Calvin "Babamın maddi durumu çok şükür iyi. Ben bu yaşıma onun da almış olduğu gayrimenkullerin desteği ile geldim. Babam bana daha beş yaşında ev hediye etti Bodrum'da. Daha da sayılmaz ayıp. Olanı var olmayanı var. Allah herkese nasip etsin. Çok kıymetli bir baba.'' sözleriyle takdir topladı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon​ ölüme neden olmuş" açıklamasında bulunarak annesinin ölüm nedenini paylaştı.