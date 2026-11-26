Şampiyonlar Ligi galibiyetinin moraliyle ligdeki dev randevuya hazırlanan sarı-kırmızılılarda, yoğun fikstürün getirdiği yorgunluk ve sakatlıklar kadro planlamasını doğrudan etkiliyor. Teknik heyet, hem derbide maksimum verim almak hem de oyuncuların sağlığını korumak adına ince eleyip sık dokuyor.

VİCTOR OSİMHEN İÇİN SAĞLIK EKİBİ SEFERBER OLDU

Taraftarın ve camianın gözü kulağı Victor Osimhen'den gelecek haberde. Sağlık ekibinin, Nijeryalı golcüyü Beşiktaş derbisine yetiştirmek için yoğun bir mesai harcadığı belirtiliyor. Osimhen'in maç öncesinde takımla çalışmalara katılması durumunda teknik heyet ve sağlık ekibinin bir araya gelerek oyuncunun alacağı süreyi kararlaştıracağı ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun takımla çalışmalara katılamaması halinde ise kesinlikle riske edilmeyeceği vurgulanıyor.

TORREİRA VE LEMİNA'DAN TEKNİK HEYETİ RAHATLATAN HABER

Orta sahadaki iki önemli isim için gelen gelişmeler yüzleri güldürdü. Aston Villa karşılaşmasının ardından sakatlık endişesine yol açan Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. İki oyuncunun da Beşiktaş derbisinde görev alabilecek durumda olması teknik heyetin elini rahatlattı.

DENİZ GÜL MASKEYLE SAHADA OLABİLECEK

Kadro kurgusundaki olumlu gelişmelerden biri de hücum hattından geldi. Burnu kırılan genç golcü Deniz Gül'ün durumunun iyiye gittiği ve özel olarak hazırlanacak koruyucu maske ile Beşiktaş maçında forma giyebileceği kaydedildi.

SALLAİ'NİN DURUMU ZOR, LEAO İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Sakatlıkları süren diğer isimlerde ise tablo daha temkinli. Tedavisi devam eden Roland Sallai'nin derbiye yetişmesi için çalışmalar sürse de Macar futbolcunun dev maçta oynama ihtimalinin düşük olduğu aktarıldı.

Uzun süredir tedavisi süren Rafael Leao'nun ise aralık ayında saha çalışmalarına başlaması, resmi maçlarda ise ocak ayından itibaren süre alması bekleniyor.