Fenerbahçe'de bu sezon hücum hattının en üretken ismi olarak öne çıkan Mason Greenwood, Avrupa devlerinin radarında. Kısa aralıklarla Kvarat Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin yaşadığı ağır sakatlıklarla sarsılan Fransız devi Paris Saint Germain'in, kanat rotasyonunu güçlendirmek adına Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızına göz diktiği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün sezon başında Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibinden gelecek hamle merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ VE OYUNCUNUN TAVRI NETLEŞİYOR

Fenerbahçe cephesinde yönetimin ilk yaklaşımı, formunun zirvesindeki yıldız oyuncuyu göndermeye sıcak bakmamak yönünde. Ancak sarı-lacivertli idarecilerin transfer kapısını tamamen kapatmadığı; PSG'nin masaya koyacağı rakamı dinleyeceği ve kulübü tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde durumu değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.

Greenwood cephesinde ise şimdilik ayrılık düşüncesi ağır basmıyor. İstanbul'da kendisine gösterilen ilgiden memnun olan ve takıma çabuk adapte olan İngiliz oyuncunun önceliğinin Fenerbahçe'de kalarak şampiyonluk sevinci yaşamak olduğu kaydedildi. Buna karşın PSG'den ciddi ve güçlü bir teklif gelmesi durumunda Greenwood'un kulübün vereceği karara saygı duyacağı öğrenildi. Gözler şimdi Fransız temsilcisinden gelecek resmi teklife çevrildi.

HÜCUMDA 15 GOLLÜK KATKI, SON SÖZ EMRE BELÖZOĞLU'NDA

Bu sezon sarı-lacivertli ekibin hücumdaki en etkili silahı olan Mason Greenwood, skora doğrudan katkısıyla fark oluşturuyor. Fileleri 11 kez havalandıran İngiliz yıldız, 4 asist de yaparak toplamda 15 gole doğrudan etki etti.

Sürecin gidişatında belirleyici olacak isim ise teknik direktör Emre Belözoğlu. Fenerbahçe yönetiminin, PSG'den gelebilecek olası teklif karşısında son kararı Emre Belözoğlu'nun sunacağı teknik rapor doğrultusunda vereceği belirtildi.