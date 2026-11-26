Fenerbahçe’de hücum hattındaki performans tartışmaları sürerken Romelu Lukaku’nun geleceğine dair dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli formayla aradığı gol istatistiklerine ulaşamayan Belçikalı santrforun, kariyerinin çıkış noktalarından biri olan Anderlecht ile yeniden yollarının kesişebileceği konuşuluyor.

ANDERLECHT GÖZÜNÜ YAZA DİKTİ

Belçika basınında yer alan La Capitale kaynaklı bilgilere göre Anderlecht, Romelu Lukaku’yu yeniden kadrosuna dahil etmek istiyor. Ancak Belçika temsilcisi, ara transfer döneminde resmi bir adım atmayı düşünmüyor. Mevcut maliyet tablosunu yüksek bulan kulübün, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz transfer döneminde bonservissiz olarak kadroya katılması ihtimali üzerinde durduğu kaydedildi. Sürece ilişkin henüz resmi bir anlaşma ise bulunmuyor.

17 MAÇTA 1 GOL VE 3 ASİSTLİK TABLO

Sezon başında sarı-lacivertli renklere bağlanan Lukaku, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla tribünlerin ve teknik heyetin beklentilerini tam anlamıyla karşılayamadı. Belçikalı golcü, bu sezon çıktığı 17 resmi karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretebildi. Gol yollarındaki bu düşük verimlilik, eski kulübü Anderlecht’in oyuncuyla ilgili planlarını yeniden gündeme taşıdı.

SHAKHTAR DONETSK ZAFERİ SONRASI FIRSAT TARTIŞMASI

Öte yandan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk’i 1-0 mağlup ederek Avrupa’da önemli bir galibiyete imza attı. Londra’daki Stamford Bridge’de oynanan mücadelede takımına galibiyeti getiren golü Vedat Muriqi kaydederken, Muriqi’nin yerine oyuna dahil olan Lukaku’nun yakaladığı net fırsatları değerlendirememesi dikkat çekti. Kaçan fırsatların ardından karşılaşma sonrası yönetimin de harekete geçtiği belirtildi.