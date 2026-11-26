Yaşlı kadını sırtından bıçaklayan cani kamerada: Su dolduruyordu, kimse ne olduğunu anlamadı

Konya'da evinden su doldurmak için çıkan 70 yaşındaki kadının bıçaklandığı ana dair kamera güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.

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HABERİN ÖZETİ Yaşlı kadını sırtından bıçaklayan cani kamerada: Su dolduruyordu, kimse ne olduğunu anlamadı Konya'da evinden su doldurmak için çıkan 70 yaşındaki bir kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. 70 yaşındaki P.G. isimli kadın tatlı su çeşmesinden su doldurmaya çalıştığı sırada saldırıya uğradı. Şüpheli, kadını sırtından ve önünden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelinin polisin çalışmasıyla yakalandığı bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki evinden tatlı su çeşmesinden su doldurmak için çıkan 70 yaşındaki P.G. isimli kadın kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı ise saniye saniye çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çeşmeye gelen yaşlı kadın su doldurmaya çalıştığı sırada kimliği öğrenilemeyen şüphelinin gelerek sırtından ve önünden bıçakladığı, sonra hiç bir şey yokmuş gibi yürüyerek gittiği görülüyor. O sırada çevrede bulunanlar yaşlı kadına yardım etmeye çalışıyor.