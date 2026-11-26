Rusya'nın uzay programına ilişkin ortaya atılan yeni iddia, nükleer silahların uzayda kullanılması ihtimalini yeniden gündeme getirdi. NATO istihbarat servisleri, Rusya'nın bu yıl nükleer silah taşıyan Sputnik-S adlı uyduyu uzaya göndermeyi planladığı sonucuna vardı. Bu durum NATO çevrelerinde yeni bir güvenlik endişesine neden oldu.

UYDULAR DEVRE DIŞI KALABİLİR

Rusya bu iddiayı reddederken uzmanlar olası sonuçları değerlendirdi. The Independent'ın haberine göre, Wisconsin-Madison ve Princeton üniversitelerinin henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş çalışmasında, Güney Atlantik üzerinde 500 kilometre yükseklikte gerçekleşecek 1 megatonluk nükleer patlamanın etkileri modellendi.

Araştırmacılar, belirli varsayımlar altında alçak Dünya yörüngesindeki yaklaşık 13 bin 300 uydunun yüzde 98'inin bir hafta içinde devre dışı kalabileceğini hesapladı. Bu uyduların devre dışı kalması, özellikle uydu tabanlı iletişim ve Dünya gözlem sistemlerinde büyük kesintilere yol açabilir.

UYDULAR 1 YIL KULLANILAMAYABİLİR

Scientific American'a açıklamalarda bulunan Secure World Foundation'dan Victoria Samson ise uzaydaki nükleer patlamanın sebep olacağı radyoaktif plazma bulutunun, içinden geçen tüm uyduları etkileyebileceğini söyledi. Patlamanın büyüklüğüne ve gerçekleştiği irtifaya bağlı olarak alçak Dünya yörüngesinin önemli bir bölümü yaklaşık bir yıl boyunca uydular açısından kullanılamaz hale gelebilir.

YÖRÜNGEDE BİNLERCE PARÇALIK ENKAZ OLUŞABİLİR

Nükleer patlamanın etkileri yalnızca radyasyonla sınırlı kalmayabilir. Devre dışı kalan uyduların birbirleriyle çarpışması sonucunda yörüngede binlerce parçalık bir enkaz ortaya çıkabilir.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE KESİNTİ YAŞANABİLİR

Durham Üniversitesi'nden uzay politikaları ve nükleer silah uzmanı Bleddyn Bowen, Telegraph'a açıklamasında, uzayda bir nükleer patlamanın neden olacağı elektromanyetik darbenin Rusya'nın uydularını ve enerji altyapısını da vurabileceğine dikkat çekiyor. Etkilerin Çin'e kadar uzanabileceğini, elektrik şebekelerinde kesinti yaşanabileceğini belirtiyor.

HEM PRATİK AÇIDAN SORUNLU HEM AVANTAJ SAĞLAMAZ

Diğer yandan akademisyen, Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planına ilişkin iddiaların yeterince somut olmadığına işaret ediyor. Nükleer silahların uzayda konuşlandırılmasının hem pratik açıdan sorunlu olduğunu hem de Rusya'ya belirgin bir avantaj sağlamadığını ifade ediyor. Moskova'nın mevcut nükleer cephaneliğini kullanarak Dünya'dan fırlatacağı füzelerle de uzayda nükleer patlama gerçekleştirebileceğine dikkat çekiyor.

RUSYA İDDİAYI REDDEDİYOR

Öte yandan Rusya, nükleer silah taşıyan Sputnik-S adlı uyduyu uzaya göndermeyi planladıklarına dair iddiayı reddediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, iddiayı, "ciddiye almaya değer görmediklerini" belirterek yalanlamıştı.

Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev de 24 Kasım'daki açıklamasında "Diğer uzay araçlarına nükleer silahlarla saldırı yapabileceği iddia edilen bir ‘uydunun' geliştirilmesine ilişkin asılsız spekülasyonları şiddetle reddediyoruz" dedi. Moskova'nın 1967 Dış Uzay Antlaşması'na "harfiyen uyduğunu" belirtti.