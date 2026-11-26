Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından saha içinde tansiyon yükselmişti. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

ELİNİ SIKMADIĞI İÇİN Mİ KART GÖRDÜ?

Maçın ardından spor kamuoyunda tartışmalara yol açan pozisyonla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk'un, maç bitiminde karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın elini sıkmadığı gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırıldığı öne sürüldü.

ANTHONY TAYLOR: "BU NASIL KIRMIZI KART!"

Tartışmaların odağındaki karara ilişkin Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Anthony Taylor'dan ilk değerlendirme geldi. İddialara göre pozisyonu inceleyen ve durumu değerlendiren Taylor, verilen karara şaşkınlığını gizleyemeyerek "Bu nasıl kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ: ŞANSALAN ETİK KURULU'NA GİDİYOR

Yaşananların ardından Galatasaray cephesi de hukuki süreci başlattı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesi için resmi girişimlerde bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı Etik Kurulu'na şikayet etme kararı alan Galatasaray yönetimi, hazırladığı başvuru dilekçesinde kritik taleplerde bulundu. Sarı-kırmızılılar, maçın ardından soyunma odası koridorunda yaşanan tüm diyalogların eksiksiz olarak kurulla paylaşılmasını istedi.

TFF'DEN KAYIT TALEBİ

Galatasaray'ın talepleri sadece koridor görüntüleri ve konuşmalarıyla sınırlı kalmadı. Yönetim, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) müsabakaya ait hakem raporlarını, VAR kayıtlarını ve hakemlerin maç içi telsiz konuşmalarının kayıtlarını da resmen talep etti.