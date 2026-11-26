Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 24 Kasım akşamı eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerimiz şehit oldu.

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HABERİN ÖZETİ Eskişehir şehitlerine acı veda: Gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı Eskişehir'deki askeri helikopter kazasında şehit olan 5 askerin cenazeleri, memleketlerinde toprağa verildi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter kaza kırıma uğrayarak 5 askerin şehit olmasına neden oldu. Şehitlerin cenazeleri adli tıp işlemleri için Ankara'ya gönderildi. Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde baba evinden helallik alınarak mahalle mezarlığında toprağa verildi. Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un cenazesi memleketi Sivas'ta Kangal ilçesindeki köy mezarlığında defnedildi. Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, memleketi Kayseri'de Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kazada şehit olan askerlerin cenazeleri, dün adli tıp işlemleri için Ankara'ya gönderildi. İşlemlerin ardından şehitlerin memleketlerinde toprağa verilmesi için cenaze törenleri düzenlendi.

ŞEHİT ALBAY MEHMET ÇÖL'E SON VEDA

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına götürüldü. Antalya Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Çöl toprağa verildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehidin annesi Şerife, babası İbrahim, eşi Aynur, 13 yaşındaki çocukları İbrahim ve Masal Çöl ile yakınları törende gözyaşı döktü.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HAVA PİLOT ÜSTEĞMEN HALİL KARABULUT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) cenazesi de memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Şehidin kardeşi Zeliha Çetin, bir süre ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

Buradaki törenin ardından Karabulut'un naaşı, kara yoluyla Kangal ilçesindeki Alacahan köyüne getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Karabulut'un naaşı, ikindi vakti köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ MUHAMMED NURULLAH ERARSLAN'A VEDA

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Tabutun önüne gelen şehit babası Ertuğrul Erarslan, "Oğlum, Allah sana rahmet eylesin" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Tuğba Erarslan da eşinin fotoğrafını öperek Türk bayrağına sarılı tabut önünde gözyaşı döktü. Şehit Erarslan'ın naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle götürüldüğü Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT MEHMET ALP GÜRDAĞ'A VEDA

Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazesi de Antalya'da gözyaşları içinde toprağa verildi.