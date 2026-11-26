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İstanbul
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 24 Kasım akşamı eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerimiz şehit oldu.
Kazada şehit olan askerlerin cenazeleri, dün adli tıp işlemleri için Ankara'ya gönderildi. İşlemlerin ardından şehitlerin memleketlerinde toprağa verilmesi için cenaze törenleri düzenlendi.
Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün naaşı, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına götürüldü. Antalya Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Çöl toprağa verildi.
Şehidin annesi Şerife, babası İbrahim, eşi Aynur, 13 yaşındaki çocukları İbrahim ve Masal Çöl ile yakınları törende gözyaşı döktü.
Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) cenazesi de memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Şehidin kardeşi Zeliha Çetin, bir süre ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.
Buradaki törenin ardından Karabulut'un naaşı, kara yoluyla Kangal ilçesindeki Alacahan köyüne getirildi. Babaevinde helallik alınmasının ardından Karabulut'un naaşı, ikindi vakti köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Tabutun önüne gelen şehit babası Ertuğrul Erarslan, "Oğlum, Allah sana rahmet eylesin" diyerek gözyaşı döktü.
Şehidin eşi Tuğba Erarslan da eşinin fotoğrafını öperek Türk bayrağına sarılı tabut önünde gözyaşı döktü. Şehit Erarslan'ın naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle götürüldüğü Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.
Şehit Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın cenazesi de Antalya'da gözyaşları içinde toprağa verildi.