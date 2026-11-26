ABD'de San Diego'dan Chicago'ya giden yolcu uçağında panik anları yaşandı. Paniğin sebebi ise ''İsa'yı görmek istiyorum, beni bu uçaktan indirin'' diye bağırıp, uçağın kapısını açmaya çalışan kişiydi.

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HABERİN ÖZETİ 'İsa'yı görmek istiyorum' diyerek fırladı, uçağın kapısını açmaya çalıştı ABD'de San Diego'dan Chicago'ya giden bir yolcu uçağında, "İsa'yı görmek istiyorum" diyerek uçağın kapısını açmaya çalışan bir yolcu paniğe neden oldu. Olay, uçağın kalkışından yaklaşık 1 saat sonra yaşandı. Kabin görevlileri ve diğer yolcular, kapıyı açmaya çalışan kişiyi etkisiz hale getirdi. Hafif yaralanan yolcu, inişin ardından kontrol için hastaneye kaldırıldı. Uçak, olay nedeniyle Phoenix'e yönlendirildi ve güvenlik güçleri yolcuyu uçaktan indirdi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Phoenix Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

''KAPIDAN UZAKLAŞIN!''

Uçaktaki yolculardan Sean Bennett, neler yaşandığını anlattı. Uçağın kalkışından yaklaşık 1 saat sonra uyuduğu sırada kabin görevlisinin ''Kapıdan uzaklaşın'' demesi üzerine uyandığını söyleyen Bennett, kabin görevlisi ve yolcuların, uçağın kapısını açmaya çalışan adamı hızla yakaladığını söyledi. Kapıyı açmaya çalışan yolcunun ise neredeyse yol boyunca direndiğini aktardı.

Kabin görevlilerinin adamı tuttuğunu anlatan bir başka yolcu, diğer yolcuların da adamı yere doğru bastırdığını söyledi. Taşkınlık çıkaran yolcunun bu şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ UÇAKTAN İNDİRDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayı çıkaran yolcu dışında yaralanan olmadığını açıkladı. Hafif yaralanan yolcu, inişin ardından kontrol için hastaneye kaldırıldı. Phoenix Polisi, FBI'ın da bilgilendirildiğini ve polis raporlarını inceleyeceğini belirtti. Yolcu hakkında henüz herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

American Airlines yaptığı açıklamada uçağın kurallara uymayan bir yolcu nedeniyle Phoenix'e yönlendirildiğini, güvenlik güçlerinin yolcuyu uçaktan indirmesinin ardından seferin Chicago'ya devam ettiğini duyurdu. Şirket, ekibine profesyonellikleri, yolculara da yardımları için teşekkür etti.

FAA ve Phoenix Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Kapıyı açmaya çalışan yolcunun kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.