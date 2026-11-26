Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün itibarıyla yurt içinde cevherden üretilen altın alım işlemlerine ara verdi.
TCMB bütün altın alımlarını durdurmuş değil. Açıklamada söz konusu olan, özellikle yurt içinde cevherden üretilen altın.
Daha önce benzer bir kararın gerekçesi olarak Türkiye'deki altın fiyatları ile uluslararası piyasa fiyatları arasındaki farkın azaltılması gösterilmişti. TCMB'nin yerli üretimi satın almak yerine piyasaya bırakması, iç piyasadaki altın arzını artırabilir.
Karara ilişkin Merkez Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi.