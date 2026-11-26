Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün itibarıyla yurt içinde cevherden üretilen altın alım işlemlerine ara verdi.

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HABERİN ÖZETİ Merkez Bankası'nan kritik karar: Altın alımları durduruldu! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içinde cevherden üretilen altın alım işlemlerini durdurdu. TCMB kritik bir karar aldı. Bugün itibarıyla yurt içinde cevherden üretilen altın alım işlemlerine ara verildi.

TCMB bütün altın alımlarını durdurmuş değil. Açıklamada söz konusu olan, özellikle yurt içinde cevherden üretilen altın.

Daha önce benzer bir kararın gerekçesi olarak Türkiye'deki altın fiyatları ile uluslararası piyasa fiyatları arasındaki farkın azaltılması gösterilmişti. TCMB'nin yerli üretimi satın almak yerine piyasaya bırakması, iç piyasadaki altın arzını artırabilir.

Karara ilişkin Merkez Bankası'ndan henüz bir açıklama gelmedi.