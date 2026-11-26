İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kızılsakal" lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı’nın beklenmedik ölümü ardından soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Kaşıkçı’nın kalbinde ve damarlarında çeşitli bulgulara rastlandığı belirtildi. Kalp damarlarında ileri derecede daralmaya neden olan aterom plakları tespit edildiği, kalbinin 481 gram tartıldığı kaydedildi. Histopatolojik incelemede ise kalp kası liflerinde değişimler ve fibrozis bulguları saptandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Masterchef yarışmacısı Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni belli oldu: Otopsi raporu açıklandı "Kızılsakal" lakaplı Eren Kaşıkçı'nın ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu açıklandı. Otopsi raporunda Eren Kaşıkçı'nın kalbinde ve damarlarında ileri derecede daralmaya neden olan aterom plakları tespit edildiği belirtildi. Kaşıkçı'nın tiroid bezinde papiller karsinom olarak tanımlanan tiroid kanseri bulunduğu saptandı. Beyin incelemesinde sağ kapsula interna bölgesinde geçirilmiş beyin damar hastalığına işaret eden bulgulara rastlandı. Kanında alkol ve uyuşturucu madde bulunmadığı kaydedildi. Eren Kaşıkçı'nın bilinen diyabet hastalığı olduğu ve ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği tespit edildi.

TİROİD KANSERİ VE BEYİN DAMAR HASTALIĞI BULGULARI

Raporda, Kaşıkçı’nın tiroid bezinde papiller karsinom olarak tanımlanan tiroid kanserinin tespit edildiği belirtildi. Beyin incelemesinde ise sağ kapsula interna bölgesinde 1,1 santimetre çapında erime alanı görüldüğü, histopatolojik incelemede bu bölgede geçirilmiş beyin damar hastalığına işaret eden bulgular saptandığı aktarıldı.

KANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNMADI

Kimyasal ve toksikolojik inceleme sonuçlarına göre Kaşıkçı’nın kanında alkol ve sistematikte yer alan uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadı.

ÖLÜM NEDENİ KALP DAMAR HASTALIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Adli Tıp Kurumu raporunun sonuç bölümünde, bilinen diyabet hastalığı bulunan Eren Kaşıkçı’nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği tespit edildi.