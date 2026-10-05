Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 23:06

Masterchef'te Eren Kaşıkçı anıldı! İşte Tokat batı yemeğinin tarifi ve yapılışı

Masterchef Türkiye'de heyecan devam ederken bu akşam büyük ödül öncesinde Masterchef'te Eren Kaşıkçı anıldı. Aslen Tokatlı olan sevilen isim sonrasında Tokat batı yemeğinin tarifi ve yapılışı da merak edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Masterchef'te Eren Kaşıkçı anıldı! İşte Tokat batı yemeğinin tarifi ve yapılışı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 23:06

'in eski yarışmacısı olan , bu akşam da unutulmadı. Yürekleri yakan vefatı sonrası şefler bu akşamda sevilen ismi andı. Bugün batı yemeği yapılıyor. İşte malzemeleri!

MASTERCHEF TOKAT BATI YEMEĞİ TARİFİ VE YAPILIŞI

İlk olarak yeşil mercimeği yıkayıp tencereye alınız. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek yumuşayana kadar haşlayın.

Masterchef'te Eren Kaşıkçı anıldı! İşte Tokat batı yemeğinin tarifi ve yapılışı

Ardından mercimeğin haşlama suyundan bir miktar ayırınız. İnce bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine sıcak mercimek suyundan yaklaşık 1,5 su bardağı ekleyip üzerini kapatın. Bulguru 10-15 dakika şişmeye bırakın.
Kuru soğanı ince ince doğrayın. Domatesleri ve yeşil biberleri küçük küçük doğrayın.

Masterchef'te Eren Kaşıkçı anıldı! İşte Tokat batı yemeğinin tarifi ve yapılışı

Şişen bulgurun içerisine salçaları, limon suyunu, nar ekşisini, sıvı yağı, nane, pul biber, karabiber ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
Haşlanmış yeşil mercimeği ilave edin. Ardından domates, biber, kuru soğan, taze soğan, maydanoz ve dereotunu ekleyin.
Karışım çok koyuysa ayırdığınız mercimek suyundan azar azar ekleyin.

TOKAT BATI İÇİNDE NELER VAR?

İşte meşhur yemeğin içerisindeki malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı ince bulgur
2 adet domates
2 adet yeşil biber
1 adet kuru soğan
3-4 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu

Masterchef'te Eren Kaşıkçı anıldı! İşte Tokat batı yemeğinin tarifi ve yapılışı


1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 limonun suyu
2-3 yemek kaşığı nar ekşisi
3-4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Tuz
3-4 su bardağı su

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MasterChef’te kim elendi MasterChef’e veda eden yarışmacı 4 Ekim 2026  
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#masterchef
#Tokat
#Yemek Tarifleri
#Eren Kaşıkçı
#Batı Yemeği
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.