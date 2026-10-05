Masterchef'te Eren Kaşıkçı anıldı! İşte Tokat batı yemeğinin tarifi ve yapılışı

Masterchef'in eski yarışmacısı olan Eren Kaşıkçı, bu akşam da unutulmadı. Yürekleri yakan vefatı sonrası şefler bu akşamda sevilen ismi andı. Bugün Tokat batı yemeği yapılıyor. İşte malzemeleri!

MASTERCHEF TOKAT BATI YEMEĞİ TARİFİ VE YAPILIŞI

İlk olarak yeşil mercimeği yıkayıp tencereye alınız. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek yumuşayana kadar haşlayın.

Ardından mercimeğin haşlama suyundan bir miktar ayırınız. İnce bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine sıcak mercimek suyundan yaklaşık 1,5 su bardağı ekleyip üzerini kapatın. Bulguru 10-15 dakika şişmeye bırakın.

Kuru soğanı ince ince doğrayın. Domatesleri ve yeşil biberleri küçük küçük doğrayın.

Şişen bulgurun içerisine salçaları, limon suyunu, nar ekşisini, sıvı yağı, nane, pul biber, karabiber ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.

Haşlanmış yeşil mercimeği ilave edin. Ardından domates, biber, kuru soğan, taze soğan, maydanoz ve dereotunu ekleyin.

Karışım çok koyuysa ayırdığınız mercimek suyundan azar azar ekleyin.

TOKAT BATI İÇİNDE NELER VAR?

İşte meşhur yemeğin içerisindeki malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı ince bulgur

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

3-4 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu



1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 limonun suyu

2-3 yemek kaşığı nar ekşisi

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

3-4 su bardağı su