Uzun yıllardır sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan Mustafa Keser bu kez müzik kariyeriyle değil yaşadığı büyük acıyla gündeme geldi. Sanatçının eşi Nilüfer Keser’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca Nilüfer Keser’in bir süredir hastane de kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ Mustafa Keser’in acı günü! Eşi Nilüfer Keser hayatını kaybetti Uzun yıllardır sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan Mustafa Keser'in 48 yıllık eşi Nilüfer Keser, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nilüfer Keser bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Mustafa Keser, eşinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Nilüfer Keser'in cenazesi 28 Kasım 2026 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Hasdal Çamlıvadi Camii'nden kaldırılacak.

MUSTAFA KESER’İN ACI GÜNÜ!

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Mustafa Keser, küçükten büyüğe herkesin ilgisini çekiyor. Kariyeri kadar özel hayatıyla da merak konusu olan Mustafa Keser, aile hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda Mustafa Keser kendi sosyal medyasından acı bir haberi paylaştı.

Yaşadığı büyük acıyla gündeme gelen Mustafa Keser, 48 yıllık eşi Nilüfer Keser’i kaybettiğini duyurdu. Sanatçının sevenleri arasında büyük üzüntü oluşturan bu paylaşım sonrası magazin gündemine bomba gibi düşen vefat haberi sanat dünyasında ve Keser ailesinde derin bir hüzne neden oldu.

EŞİ NİLÜFER KESER HAYATINI KAYBETTİ

Eşi Nilüfer Keser’in hayatını kaybettiğini duyuran Mustafa Keser’in 48 yıllık eşi vefat etti. Sanat dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında yerini alıyorlardı. Nilüfer Keser’in vefatı usta sanatçının hayatında derin bir üzüntüye neden olurken, kamuoyunda yer alan bilgilere göre Nilüfer Keser, bir süredir tedavi görüyordu.

Mustafa Keser’in de daha öncesinde yaptığı açıklamalarda eşinin kanser tedavisi gördüğüne dair bilgiler yer alırken gelen acı haber tüm sevenlerini derinden sarstı. Mustafa Keser’in paylaşımlarına göre, Nilüfer Keser 28 Kasım 2026 Cumartesi günü defnedilecek.

Mustafa Keser, “48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Hasdal Çamlıvadi Camii’nde 28.11 Kasım 2026 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kaldırılacaktır.” Sözlerine paylaşımında yer verdi.