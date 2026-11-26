FIFA, siber saldırının hedefi olduğunu Reuters'a yaptığı açıklamayla doğruladı. Kurumun sözcüsü, "FIFA, sınırlı sayıda kişisel ve ticari bilgiye yetkisiz erişimle sonuçlanan bir siber saldırının hedefi olduğunu doğruluyor" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ FIFA'da büyük deprem! Saldırı doğrulandı: Personel kılığına girip tüm bilgileri ele geçirdiler FIFA, personel kimliğine bürünerek sisteme erişim sağlayan bir siber saldırının hedefi olduğunu doğruladı. Saldırganlar, teknik bir arızadan yararlanmak yerine FIFA personelinin kimliğine bürünerek sisteme erişim sağladı. Kendilerini "Handsome Boy Hacking Club" olarak adlandıran bir grup, 12 gigabayttan fazla belge çaldıklarını iddia etti. Saldırının ne zaman gerçekleştiği, kimlerin etkilendiği ve hangi bilgilerin ele geçirildiğine dair ayrıntılar paylaşılmadı.

PERSONEL KİMLİĞİNE BÜRÜNEREK SİSTEME GİRDİLER

The Athletic'e konuşan bir FIFA kaynağı, saldırganların teknik bir arızadan yararlanmadığını, kurum personelinin kimliğine bürünerek sisteme erişim sağladığını belirtti.

FIFA, saldırının ne zaman gerçekleştiği, kimlerin etkilendiği ve hangi bilgilerin ele geçirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

12 GİGABAYTTAN FAZLA BELGE ÇALDIKLARINI İDDİA ETTİLER

Kendilerini "Handsome Boy Hacking Club" olarak adlandıran hacker grubu, 19 Kasım'da sosyal medya platformu X üzerinden FIFA'ya ait olduğunu öne sürdüğü dosyaların ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Grup, 12 gigabayttan fazla belgeyi ele geçirdiğini iddia etmişti.