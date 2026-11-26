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İstanbul
FIFA, siber saldırının hedefi olduğunu Reuters'a yaptığı açıklamayla doğruladı. Kurumun sözcüsü, "FIFA, sınırlı sayıda kişisel ve ticari bilgiye yetkisiz erişimle sonuçlanan bir siber saldırının hedefi olduğunu doğruluyor" dedi.
The Athletic'e konuşan bir FIFA kaynağı, saldırganların teknik bir arızadan yararlanmadığını, kurum personelinin kimliğine bürünerek sisteme erişim sağladığını belirtti.
FIFA, saldırının ne zaman gerçekleştiği, kimlerin etkilendiği ve hangi bilgilerin ele geçirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Kendilerini "Handsome Boy Hacking Club" olarak adlandıran hacker grubu, 19 Kasım'da sosyal medya platformu X üzerinden FIFA'ya ait olduğunu öne sürdüğü dosyaların ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Grup, 12 gigabayttan fazla belgeyi ele geçirdiğini iddia etmişti.