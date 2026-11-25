ABD ve Avrupa'daki siber saldırı gelişmelerinden sonra bu kez Güney Kore benzer bir durumla sarsıldı. Ülkede faaliyet gösteren Kore Yatırım Holding’in iştiraki olan Kore Yatırım Tasarruf Bankası, 86 bini aşkın müşterinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı bir siber saldırıya maruz kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Güney Kore'de bankaya siber saldırı: 86 bin müşterinin verileri sızdırıldı Güney Kore'de Kore Yatırım Tasarruf Bankası, 86 binden fazla müşterinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği büyük bir siber saldırıya uğradı. Yetkisiz erişimler sonucunda 22-23 Kasım tarihlerinde 86 bin 433, 25 Kasım'da ise 178 müşterinin kişisel verileri sızdırıldı. Sızdırılan veriler isim, doğum tarihi, cinsiyet, cep telefonu numarası ve çevrimiçi kimlik doğrulama bilgilerinden oluşurken, hiçbir finansal işlem verisinin ele geçirilmediği açıklandı. Banka, yasa dışı erişim yollarını engelleyerek ilgili hizmetleri askıya aldı ve güvenlik tedbirlerini artırdı. Bu olay Güney Kore tasarruf bankacılığı sektöründeki en büyük veri ihlali olarak kayıtlara geçti ve ülkede hedef olan tasarruf bankası sayısını 6'ya yükseltti.

86 BİN 433 MÜŞTERİNİN VERİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Bankanın internet sitesinde yayımlanan "Kişisel Veri Sızıntısı Bildirimi ve Özür" başlıklı açıklamada, 22 Kasım’da yerel saat ile 22.42 ve 23 Kasım 03.35 arasında mobil internet sitesine gerçekleştirilen yetkisiz erişim nedeniyle 86 bin 433 müşterinin verilerinin ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca 25 Kasım’da 09.43-10.02 saatleri arasında 178 müşterinin daha kişisel bilgilerinin sızdırıldığı aktarıldı.

Sızdırılan verilerin müşterilerin isimleri, doğum tarihleri, cinsiyetleri, cep telefonu numaraları ve çevrimiçi ortamda kimlik doğrulamak için kullanılan bilgiler dahil 5 kalemden oluştuğu ifade edilirken, bu bilgiler dışında herhangi bir finansal işlem verisinin ele geçirilmediği vurgulandı.

EN AZ 5 BANKA SİBER SALDIRILARA HEDEF OLMUŞTU

Olayın ardından yasa dışı erişim yollarını engelleyen Kore Yatırım Tasarruf Bankası’nın ilgili hizmetleri askıya aldığı ve güvenlik tedbirlerini güçlendirdiği belirtildi. Müşterilere doğrulanmamış internet bağlantılarına ve kişisel bilgi girişi taleplerine yanıt vermemeleri çağrısında bulunuldu.

Güney Kore'de tasarruf bankacılığı sektöründe yaşanan en büyük kişisel veri ihlali olarak kayıtlara geçen olayla birlikte, ülkede siber saldırıya maruz kalan tasarruf bankalarının toplam sayısı 6'ya yükseldi. Daha önce Yegaram, OK, Welcome, DB ve Hana tasarruf bankaları da siber saldırıların hedefi olmuştu.