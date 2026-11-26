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İstanbul
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Saat 14.40'da başlayan toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak.
Toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın sahadaki silah bırakma adımları, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakından takip ediliyor. Kurul, sahada yaşanan son gelişmeler konusunda bilgilendirilecek.
Toplantı gündemdeki önemli bir diğer başlığın da Libya olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de yakından izlenen gelişmeler ve ABD-İran müzakerelerinde yaşanan tıkanma ile Hürmüz Boğazı’ndaki etkileri, Yemen-Suudi Arabistan gibi bölgesel gerilimler de gündem başlıkları arasında sıralanıyor.