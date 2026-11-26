Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Saat 14.40'da başlayan toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak.

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HABERİN ÖZETİ Yılın son MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantı saat 14.40'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. PKK terör örgütünün sahadaki silah bırakma adımları, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakından takip ediliyor. Kurul, sahada yaşanan son gelişmeler hakkında bilgilendirilecek.

GÜNDEM: TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantının ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın sahadaki silah bırakma adımları, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yakından takip ediliyor. Kurul, sahada yaşanan son gelişmeler konusunda bilgilendirilecek.

LİBYA’DAKİ GELİŞMELER

Toplantı gündemdeki önemli bir diğer başlığın da Libya olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Doğu Akdeniz’de yakından izlenen gelişmeler ve ABD-İran müzakerelerinde yaşanan tıkanma ile Hürmüz Boğazı’ndaki etkileri, Yemen-Suudi Arabistan gibi bölgesel gerilimler de gündem başlıkları arasında sıralanıyor.