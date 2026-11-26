2026-2027 akademik yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde öğrenimine devam eden öğrenciler Güz Dönemi ara sınavlarına gün sayarken sınav giriş yerleri de merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi'nin sınav giriş belgelerini ne zaman açıklayacağını merak eden öğrenciler "Anadolu AÖF sınav yerleri belli oldu mu?" sorusunu arama motorlarında aratmaya başladı. Peki AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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HABERİN ÖZETİ AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı anadolu.edu.tr! AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2026-2027 akademik yılı Güz Dönemi ara sınavlarına hazırlanan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Genellikle sınavlardan 10 gün kadar önce açıklanan belgelerin yakın zamanda belli olması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri, erişime açıldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrenci giriş sistemi üzerinden alınabilecek. Anadolu Üniversitesi AÖF 2026-2027 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi ara sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

ANADOLU AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgeleri henüz sınava katılacak öğrencilerin erişimine açılmadı. Genellikle sınavlardan 10 gün kadar önce belli olan sınav giriş belgelerinin yakın zamanda belli olması bekleniyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrenci giriş sistemi üzerinden alınabilecek.

ANADOLU AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2026-2027 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi ara sınavları 5-6 Aralık'ta düzenlenecek.