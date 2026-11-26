Türkiye'nin kimya ve petrokimya sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik önemli bir yatırım hayata geçirildi. TN Maleik Petrokimya'nın Kocaeli Dilovası'ndaki GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 17 milyar TL yatırımla kurduğu üretim tesisi, üst düzey protokolün katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki köklü kültürel ve ticari ilişkileri stratejik bir sanayi iş birliğine dönüştüren yatırım, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi açısından da önem taşıyor. Yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip tesis, Türkiye'de daha önce üretilmeyen maleik anhidritin yerli imkânlarla tedarik edilmesini sağlayacak. Tesis aynı zamanda Rusya Federasyonu’nun Türkiye’deki doğrudan yatırımları arasında ikinci, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nin ise en büyük yatırımıdır. Türkiye'nin 55 bin tonluk yıllık sıvı maleik anhidrit tüketiminin büyük bölümünü karşılayabilecek kapasiteye sahip tesisin, ithalata bağımlılığı azaltması ve sanayicilere yeni bir ham madde tedarik alternatifi sunması hedefleniyor.

EKONOMİK İŞ BİRLİKLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yatırımın Türkiye’nin sanayide dışa bağımlılığını azaltma ve yüksek katma değerli üretimi artırma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’de ilk kez maleik anhidrit üretimini gerçekleştirecek bu tesisin, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu kritik bir hammaddenin Türkiye’de üretilmesinin sağlanacağını kaydetti. Petrokimya sektöründe 2025 yılında 4,4 milyar dolarlık ihracata karşılık 17,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiliğini belirten Cevdet Yılmaz, “Bu alandaki dış ticaret açığımız devam ediyor. Bu nedenle yerli üretim kapasitemizi artırmayı, kritik girdilerde dışa bağımlılığı azaltmayı ve sanayimizin rekabet gücünü yükseltmeyi stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen ve yıllık 50 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip olan bu tesis sayesinde, ülkemizin 60 bin tona yaklaşan maleik anhidrit ihtiyacının büyük bölümünü yerli üretimle karşılayabileceğiz. Üretim sırasında açığa çıkan ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi de enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm hedeflerimiz açısından son derece kıymetli bir uygulama. Türkiye’de yatırım yapan, üretim gerçekleştiren ve istihdam sağlayan uluslararası yatırımcıları ekonomimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, bu tür stratejik yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Bu yatırımın yeni yatırımlarla büyüyerek hem kimya sanayimizin küresel rekabet gücüne hem de Türkiye ile Rusya Federasyonu ve Tataristan arasındaki ekonomik iş birliklerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

TÜRKİYE’DE YENİ ORTAK PROJELERDE BULUŞTURMAYI ARZU EDİYORUZ

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov da Türkiye ile Tataristan arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen yıl güçlendiğini vurgulayarak, “Türkiye, Tataristan’ın en büyük yatırımcılarından biri konumunda bulunuyor. Bundan 15 yıl önce bugün ulaştığımız 4,5-5 milyar dolarlık dış ticaret hacmini öngörmek kolay değildi ancak Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Vladimir Putin’in ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde önemli bir mesafe katettik. Temelleri 2021 yılında atılan ve 330 milyon dolarlık yatırımla GEBKİM’de hayata geçirilen bu tesis, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin somut bir örneğidir. Küresel ekonominin zorlu bir dönemden geçtiği süreçte böylesine stratejik bir yatırımın tamamlanması, her iki taraf için de önemli bir başarıdır. Türkiye’nin bugüne kadar tamamen ithal ettiği bir hammaddenin artık bu tesiste üretilecek olması, yatırımın önemini daha da artırıyor. Projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı’ya, kendisine duyduğumuz güveni boşa çıkarmadığı için özellikle teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de karşılıklı yatırımlarımızı artırmayı, Türk iş insanlarını Tataristan’da, Tataristanlı yatırımcıları ise Türkiye’de yeni ortak projelerde buluşturmayı arzu ediyoruz” dedi.

YATIRIM ORTAKLIKLARININ DERİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise TN Maleik Petrokimya tesisinin Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve sanayi iş birliğini güçlendiren önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Uzun yıllara dayanan ortak çalışmalarımızın sonucunda hayata geçirilen bu tesis, Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Vladimir Putin’in ortaya koyduğu güçlü iradenin somut bir göstergesidir. Yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip fabrikamızda eylül ayında ilk üretim gerçekleştirildi ve tüm kalite kontrol süreçleri başarıyla tamamlandı. Bu yatırımla birlikte Türk sanayicileri, bugüne kadar ithalat yoluyla temin ettikleri maleik anhidrit hammaddesini artık Türkiye’de üretilen yerli bir ürün olarak tedarik edebilecek. Rus tarafının yatırımcı olarak yer aldığı projede Türk mühendislerin, müteahhitlerin ve şirketlerin tasarım ve inşaat süreçlerinde aktif rol üstlenmesi, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güvenin ve güçlü iş birliğinin önemli bir sonucudur. GEBKİM’in gelişmiş sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve kimya tesislerine yakınlığı, bu yatırımın hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı. Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğini yalnızca hammadde ve ara mamul alanında değil, nihai ürün üretiminde de geliştirmeyi hedefliyoruz. Kocaeli’nde hayata geçirilen bu tesisin üretim kapasitesinin önümüzdeki dönemde artacağına ve iki ülke arasındaki sanayi, ticaret ve yatırım ortaklıklarının daha da derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞÜYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kimya sanayisinin Türkiye’nin üretim ve ihracat gücündeki stratejik rolüne dikkat çekerek, “Geçtiğimiz yıl 32 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sanayimiz, ülkemizin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü konumunda bulunuyor. Sektörümüzün üretim kapasitesini, teknoloji geliştirme kabiliyetini ve küresel rekabet gücünü artıracak stratejik yatırımları güçlü teşvik mekanizmalarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Tatneft’in 17 milyar liralık yatırımla GEBKİM’de hayata geçirdiği maleik anhidrit üretim tesisi, ülkemizin sanayi altyapısı açısından son derece önemli bir kazanımdır. Yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip tesisle Türkiye’de ilk kez endüstriyel ölçekte maleik anhidrit üretimi gerçekleştirilirken, sanayimizin hammadde tedarikinde önemli bir açık kapatılacak. Üretilen ürünlerin yüzde 70’ten fazlasının yine GEBKİM’deki tesislerde işlenerek farklı sektörler için yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek olması, ihtisaslaşmanın ve sanayide kümelenmenin önemini ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle proje bazlı teşvik uygulamamız kapsamında desteklediğimiz bu yatırımın, kimya sanayimizde yeni ve yüksek katma değerli yatırımların önünü açacağına inanıyorum” dedi.

DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZIN AZALMASINA YARDIMCI OLACAK

Türkiye’nin kimya sanayisinde dışa bağımlılığı azaltacak stratejik bir yatırımın hayata geçirildiğini vurgulayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Toplam 330 milyon dolar yatırım tutarına ve yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip tesisin, Türkiye’nin bugüne kadar tamamen ithalat yoluyla karşıladığı maleik anhidrit hammaddesinin Türkiye’de üretilmesini sağlayacağını ifade etti. Bakan Bolat, “Son beş yılda yaklaşık 420 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdiğimiz bu ürünün artık Türkiye’de üretilmesi, dış ticaret ve cari işlemler açığımızın azaltılmasına önemli katkı sunacak. Bu yatırımla birlikte yerli üretim kapasitemizi güçlendirirken teknolojik birikimin artırılmasına ve bölgede nitelikli istihdamın geliştirilmesine de katkı sağlayacağız. Rusya Federasyonu ile yıllık yaklaşık 50 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olan Türkiye, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri taşımayı hedefliyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisin Türkiye-Rusya ve Türkiye-Tataristan ekonomik ilişkilerine önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

YILLIK 3 MİLYAR TL'LİK İTHALATIN İKAME EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Türkiye'de maleik anhidrit üretiminin başlamasıyla birlikte ithalata bağımlılığın azaltılması ve sanayinin ham madde tedarik güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Tesisin tam kapasiteyle faaliyet göstermesi durumunda, Türkiye'nin yıllık sıvı maleik anhidrit ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ının yerli üretimle karşılanabileceği öngörülüyor.

Bugüne kadar ağırlıklı olarak Çin'den ithal edilen ürünün Türkiye'de üretilmeye başlanmasıyla yılda 3 milyar TL'lik ithalatın ikame edilmesi hedefleniyor.

Yerli üretim, sanayiciler açısından tedarik sürelerinin kısalması ve lojistik maliyetlerinin azaltılması bakımından da önem taşıyor. İthalata bağımlılığın azalmasıyla üretici firmaların ham maddeye daha hızlı ulaşabilmesi ve stok planlamalarını daha esnek yapabilmesi amaçlanıyor.

DÜĞMEDEN OTOMOTİV PARÇASINA KADAR GENİŞ KULLANIM ALANI

Maleik anhidrit, günlük yaşamda kullanılan çok sayıda ürünün üretiminde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan önemli bir kimyasal ham madde olarak öne çıkıyor.

Özellikle doymamış polyester reçinelerin üretiminde kullanılan maleik anhidrit; otomotiv parçaları, yapı malzemeleri, kompozit ürünler, boya, vernik ve yapıştırıcı gibi farklı alanlarda değerlendiriliyor. Giyim sektöründe kullanılan bazı düğme ve fermuar bileşenlerinden inşaat sektöründeki çeşitli malzemelere kadar geniş bir üretim zincirinde yer alıyor.

Türkiye'de ilk kez bu ham maddenin üretimine başlanması, yalnızca tek bir kimyasal ürünün yerlileştirilmesi açısından değil, farklı sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu üretim zincirinin güçlendirilmesi bakımından da önem taşıyor.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR, FAZLASINI ŞEBEKEYE AKTARIYOR

TN Maleik Petrokimya'nın Dilovası'ndaki tesisi, üretim sırasında ortaya çıkan ısıyı da değerlendirerek kendi elektriğini üretiyor. Maleik anhidrit üretimi sırasında açığa çıkan ısı enerjisi geri kazanılarak buhara dönüştürülüyor. Elde edilen buhar, tesis bünyesindeki türbin sisteminde elektrik üretmek için kullanılıyor. 15 bin kilovat kapasiteli sistemin yıllık yaklaşık 127 milyon kilovatsaat elektrik üretme kapasitesi bulunuyor. Böylece tesisin elektrik ihtiyacı kendi üretimiyle karşılanırken, ihtiyaç fazlası elektrik ulusal şebekeye aktarılabiliyor. Tesiste ayrıca suyun geri kazanılması, atıkların yönetimi ve emisyonların kontrolüne yönelik sistemler bulunuyor. Bu uygulamalarla kaynakların daha verimli kullanılması ve üretimin çevresel etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

120'NİN ÜZERİNDE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesis, doğrudan 120'nin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

İki ülke arasındaki sanayi iş birliğinin somut örneklerinden biri olan yatırım, nitelikli istihdamın yanı sıra petrokimya alanında teknik bilgi birikiminin gelişmesine de katkı sunmayı hedefliyor.

Üretim ve işletme süreçlerinde görev alan çalışanlara yönelik mesleki eğitimler tamamlanırken, Türkiye'de daha önce üretimi bulunmayan bir kimyasal ham maddeye ilişkin uzmanlığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yatırımın GEBKİM'de konumlandırılmasında bölgenin kimya sanayisine yönelik altyapısı, sanayi kuruluşlarına yakınlığı ve lojistik olanakları etkili oldu. Organize sanayi bölgesinin kara ve deniz yolu bağlantıları hem iç pazara hem de uluslararası pazarlara erişim açısından avantaj sağlıyor.

İHRACATTA İLK HEDEF AVRUPA VE YAKIN COĞRAFYA

TN Maleik Petrokimya, üretimin başlamasının ardından öncelikle Türkiye'nin maleik anhidrit ihtiyacını karşılamaya odaklanacak. Şirketin orta ve uzun vadeli planları arasında ise başta Avrupa olmak üzere yakın coğrafyadaki ülkelere ihracat yapılması bulunuyor.

Türkiye'nin otomotiv, inşaat, boya, kompozit ve kimya sektörlerindeki üretim kapasitesi, maleik anhidrite yönelik iç talebin temelini oluştururken, tesisin konumu da ihracat açısından fırsatlar sunuyor.

İhracat yapılacak ülkeler, satış miktarları ve takvim, uluslararası pazar koşulları ile üretim planlamasına göre belirlenecek.

Şirketin önümüzdeki beş yıllık dönemdeki öncelikleri arasında mevcut üretim kapasitesinin etkin kullanılması, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması, ürün kalitesinin korunması ve müşteri portföyünün genişletilmesi yer alıyor.