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İstanbul
Almanya'da aralık ayına ilişkin tüketici güveni anketinin sonuçları yayımlandı. Yaklaşık 2 bin tüketiciyle gerçekleştirilen araştırmada, gelir beklentilerindeki sınırlı toparlanmaya rağmen yüksek fiyat baskısı ve enflasyon endişelerinin hane halkı harcamaları üzerinde temkinli duruşu koruduğu görüldü.
Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından yayımlanan ankette öne çıkan temel göstergeler şöyle şekillendi:
NIM Tüketici Araştırmaları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilerin yıl sonu alışveriş dönemi açısından zayıf bir tabloya işaret ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Tüketici iklimi az çok düşük bir seviyede durgunlaşmış durumda. Bu, yaklaşan Noel alışverişi sezonu için iyi bir işaret değil. Tüketici güveni şu anda bir yıl öncesine kıyasla bile biraz daha düşük. NIM'in tüketicilerin planlanan Noel hediyesi harcamalarına ilişkin yakın tarihli bir araştırması da bu temkinli satın alma eğilimini doğruluyor."