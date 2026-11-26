Almanya'da aralık ayına ilişkin tüketici güveni anketinin sonuçları yayımlandı. Yaklaşık 2 bin tüketiciyle gerçekleştirilen araştırmada, gelir beklentilerindeki sınırlı toparlanmaya rağmen yüksek fiyat baskısı ve enflasyon endişelerinin hane halkı harcamaları üzerinde temkinli duruşu koruduğu görüldü.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BEKLENTİNİN HAFİF ALTINDA GELDİ

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından yayımlanan ankette öne çıkan temel göstergeler şöyle şekillendi:

Tüketici Güven Endeksi: Kasımda eksi 30,9 puan olan endeks, aralık ayı için 0,7 puanlık sınırlı artışla eksi 30,2 puana çıktı. Piyasa beklentisi endeksin eksi 30 puan seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ekonomik Beklentiler: Kasımda 6 aylık kesintisiz artış serisini sonlandıran ekonomik beklentiler endeksi, 3,7 puan düşüşle eksi 1,6 puana geriledi.

Fiyat Beklentileri: Akaryakıt vergisi indirimi gibi adımlara rağmen enflasyon endişeleriyle fiyat beklentileri endeksi 1,8 puan artarak 2,8 puana yükseldi.

Gelir, Satın Alma ve Tasarruf Eğilimi: Gelir beklentileri endeksi 1,8 puan artışla eksi 13,9 puana çıkmasına karşın geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 14 puan altında kaldı. Satın alma eğilimi endeksi 0,4 puanlık artışla eksi 11,5 puana gelirken, tasarruf eğilimi endeksi üst üste ikinci kez gerileyerek 1,6 puan düşüşle 15,6 puan oldu.

NIM Tüketici Araştırmaları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilerin yıl sonu alışveriş dönemi açısından zayıf bir tabloya işaret ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Tüketici iklimi az çok düşük bir seviyede durgunlaşmış durumda. Bu, yaklaşan Noel alışverişi sezonu için iyi bir işaret değil. Tüketici güveni şu anda bir yıl öncesine kıyasla bile biraz daha düşük. NIM'in tüketicilerin planlanan Noel hediyesi harcamalarına ilişkin yakın tarihli bir araştırması da bu temkinli satın alma eğilimini doğruluyor."