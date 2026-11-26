Müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve konserleri yoğun ilgi gören Blok3, bu kez Sezen Aksu sürpriziyle gündeme geldi. Dünya turnesine devam eden Hakan Aydın, Moskova konserinin ardından yaptığı açıklamayla hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü şarkıcı, Sezen Aksu ile hazırladığı düetin yanı sıra Ahmet Kaya'nın bir eserini de seslendireceğini duyurdu.

SEZEN AKSU İLE DÜET İÇİN TARİH VERDİ

“Kusura Bakma”, “Sebebi Yar”, “Çok Güzel Gülüyorsun” ve “Napıyosun Mesela?” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Blok3, kariyerinde yeni bir döneme hazırlanıyor.

Gerçek adı Hakan Aydın olan 24 yaşındaki şarkıcı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Başarılı isim, dünya turnesi kapsamında son olarak Rusya'nın başkenti Moskova'da sahne aldı.

DÜETİN SÖZLERİ BLOK3’E AİT

Blok3, Gel Konuşalım programının canlı yayınına telefonla bağlanarak Sezen Aksu ile gerçekleştireceği düet hakkında merak edilenleri paylaştı.

Genç şarkıcı, birlikte seslendirecekleri parçanın sözlerini kendisinin yazdığını açıkladı. Çalışmanın çıkış tarihiyle ilgili de bilgi veren Blok3, Sezen Aksu ile düetlerinin 2027 yılının ilk ayında yayımlanacağını belirtti.

AHMET KAYA SÜRPRİZİ DE GELDİ

Blok3'ün açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı, merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın eserlerinden birini de seslendireceğini duyurdu.

Bu çalışma için Gülten Kaya'dan izin aldığını belirten Blok3, böylece müzikseverlere ikinci bir sürpriz daha verdi. Sezen Aksu düeti ve Ahmet Kaya eseriyle gündeme gelen şarkıcının yeni projeleri şimdiden merak konusu oldu.