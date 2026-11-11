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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 08:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 08:36

Blok3 konserinde anne ve küçük kızına saldırı! Genç şarkıcı öfkeyle seyircinin arasına indi

Rap müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Blok3, konserinde kadın dinleyici ve kızına yönelik yapılan saldırıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü rapçi olayı fark eder etmez anne ve kızını sahne önüne çağırıp teselli etti. Öfkeyle seyircinin arasına inmeye yeltenen Blok3'ün küçük kıza “Canımın içi” diyerek sarıldığı anlar da sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 08:30
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 08:36

Birbirinden başarılı birçok şarkısıyla Türk rap dünyasının altını üstüne getiren , bu kez konserinde kadın dinleyici ve kızına yönelik yapılan saldırıyla gündemde yerini aldı. 'Kusura Bakma', 'Sebebi Yar' ve 'Kayıp Kalp' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ünlü rapçinin konserinde istenmeyen bir olay yaşandı. Blok3 konserinde anne ve küçük kızının saldırıya uğradığı öğrenildi. Durumu fark eden Blok3, anne ve kızını sahne önüne çağırıp teselli etti. Olaya tepki gösteren ünlü rapçi, öfkeyle seyircinin arasına inmeye yeltendi. Seyirciler saldırganı yuhalarken anne ve kızına sahip çıkan Blok3, küçük dinleyicisine “Canımın içi” diyerek sarıldığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

BLOK3 KONSERİNDE ANNE VE KÜÇÜK KIZINA SALDIRI!

Blok3 sahne adıyla tanınan üünlü rapçi , konserinde anne ve küçük kızına saldırı yapıldığı haberleriyle dikkatleri üzerine çekti. Türk rap dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Blok3, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 'Kusura Bakma', 'Sebebi Yar' ve 'Kayıp Kalp' gibi birbirinden başarılı birçok şarkıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü rapçinin konserinde istenmeyen bir olan yaşandı.

Blok3 konserinde anne ve küçük kızına saldırı! Genç şarkıcı öfkeyle seyircinin arasına indi

Ünlü rapçinin verdiği sırada seyirciler arasında bir erkeğin yanındaki uyguladığı görüldü. Olayı fark eden Blok3, şahsa tepki göstererek şarkısını yarıda kesti. Sahne aldığı sırada yaşanan olaya müdahale eden ünlü rapçi, dinleyiciye seslenerek sert tepki gösterdi. Blok3'ün sözlerinin yanı sıra seyircilerin de tepkisinin artmasıyla birlikte konser alanında kısa süreli bir gerginlik meydana geldi.

Blok3 konserinde anne ve küçük kızına saldırı! Genç şarkıcı öfkeyle seyircinin arasına indi

Blok3, olayın yaşandığı noktaya dönerek "Ya arkadaşlar eğlenmeyi bilmiyorsanız gelmeyin. Oğlum sen kadına mı vuruyorsun lan ne oluyor orada?" diye seslendi. Sözleriyle şiddet uyguladığı öne sürülen kişiye tepki gösteren ünlü rapçinin bu tutumuna seyirci de sessiz kalmadı. Kadına şiddet uygulayan kişi, konser alanında hep bir ağızdan yuhalandı. Seyirciler saldırganı yuhalarken anne ve kızına sahip çıkan Blok3, kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi.

Blok3 konserinde anne ve küçük kızına saldırı! Genç şarkıcı öfkeyle seyircinin arasına indi

KULİSİNDE AĞIRLADI!

Konseri sırasında yaşananlardan etkilenen anne ve kızı sahne önüne davet eden Blok3, seyircilerin arasında inmeye çalıştı. Hem anneyi hem de kızını teselli eden ünlü rapçi, ardından kızı sahneye alarak "Canımın içi" diyerek ona sarıldı. Ağlayan küçük kızla yakından ilgilenen Blok3, küçük dinleyicisini sakinleştirdi. Konser esnasında yaşanan talihsiz olay, dinleyicilerin kameralarına yansıdı.

Blok3 konserinde anne ve küçük kızına saldırı! Genç şarkıcı öfkeyle seyircinin arasına indi

Binlerce kişinin önünde yaşanan bu olay, dinleyicilerin sosyal medyada videoları paylaşmasıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ağlayan küçük kızı yanına çağırarak teselli eden Blok3 sonrasında kızı ve annesini kuliste ağırladı. Yaşadığı durumdan etkilenen ve korkan küçük kıza sarılarak onu sakinleştiren ünlü rapçi, sosyal medyada birçok kişi tarafından taktir edildi. 

 

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#Kadına Şiddet
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