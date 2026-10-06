"Blok3" sahne adıyla bilinen ünlü rapçi Hakan Aydın, geçtiğimiz aylarda İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen rutin trafik denetimlerde, ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmıştı. Yapılan alkol ölçümünde 1.14 promil alkollü olduğu tespit edilen şarkıcının kullandığı araç trafikten men edilirken, hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan da soruşturma başlatıldı.

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HABERİN ÖZETİ Ehliyetsiz ve alkollü yakalanmıştı: Rapçi Blok3'e hapis cezası "Blok3" sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalanması üzerine, seri muhakeme usulüyle yargılanarak 4 ay hapis cezası para cezasına çevrilen ünlü rapçi Hakan Aydın'ın davası sonuçlandı. Blok3, ehliyetsiz ve 1.14 promil alkollü araç kullanırken yakalanmıştı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlatıldı. Seri muhakeme usulüyle yargılanan sanatçıya önce 8 ay hapis cezası verildi. Yasal indirimle ceza 4 aya indirildi ve 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Sanatçı "Seri Muhakeme Usulü"ne tabi olarak yargılandı. Alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldı ve Blok3 hakkında önce 8 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Seri muhakeme usulünün getirdiği yarı oranındaki yasal indirim uygulanarak ceza 4 ay hapse indirildi. Sanığın adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önüne alınarak, 4 aylık hapis cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?

Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama sürecini hızlandırmak için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde düzenlenen özel bir yargılama yöntemidir. Cumhuriyet savcısı, temel cezada yarı oranında indirim yaparak bir ceza belirler ve bunu şüpheliye teklif eder. Şüpheli, avukat huzurunda bu teklifi kabul ederse yargılama yapılır. Şüpheli bu usulü kabul etmek zorunda değildir; kabul etmezse genel hükümlere göre yargılama yapılır.