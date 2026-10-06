Ehliyetsiz ve alkollü yakalanmıştı: Rapçi Blok3'e hapis cezası

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UYGULAMALAR
İstanbul
"Blok3" sahne adıyla bilinen ünlü rapçi Hakan Aydın, geçtiğimiz aylarda İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen rutin trafik denetimlerde, ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmıştı. Yapılan alkol ölçümünde 1.14 promil alkollü olduğu tespit edilen şarkıcının kullandığı araç trafikten men edilirken, hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan da soruşturma başlatıldı.
Sanatçı "Seri Muhakeme Usulü"ne tabi olarak yargılandı. Alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldı ve Blok3 hakkında önce 8 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Seri muhakeme usulünün getirdiği yarı oranındaki yasal indirim uygulanarak ceza 4 ay hapse indirildi. Sanığın adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önüne alınarak, 4 aylık hapis cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.
Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama sürecini hızlandırmak için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde düzenlenen özel bir yargılama yöntemidir. Cumhuriyet savcısı, temel cezada yarı oranında indirim yaparak bir ceza belirler ve bunu şüpheliye teklif eder. Şüpheli, avukat huzurunda bu teklifi kabul ederse yargılama yapılır. Şüpheli bu usulü kabul etmek zorunda değildir; kabul etmezse genel hükümlere göre yargılama yapılır.