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Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 08:21

Ehliyetsiz ve alkollü yakalanmıştı: Rapçi Blok3'e hapis cezası

İstanbul Ataşehir’de ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanırken yakalanan "Blok3" sahne adıyla bilinen ünlü rapçi Hakan Aydın'ın cezası belli oldu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Ehliyetsiz ve alkollü yakalanmıştı: Rapçi Blok3'e hapis cezası
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 08:21

"" sahne adıyla bilinen ünlü rapçi , geçtiğimiz aylarda 'de gerçekleştirilen rutin trafik denetimlerde, ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmıştı. Yapılan alkol ölçümünde 1.14 promil alkollü olduğu tespit edilen şarkıcının kullandığı araç trafikten men edilirken, hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan da soruşturma başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

Ehliyetsiz ve alkollü yakalanmıştı: Rapçi Blok3'e hapis cezası

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
"Blok3" sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalanması üzerine, seri muhakeme usulüyle yargılanarak 4 ay hapis cezası para cezasına çevrilen ünlü rapçi Hakan Aydın'ın davası sonuçlandı.
Blok3, ehliyetsiz ve 1.14 promil alkollü araç kullanırken yakalanmıştı.
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlatıldı.
Seri muhakeme usulüyle yargılanan sanatçıya önce 8 ay hapis cezası verildi.
Yasal indirimle ceza 4 aya indirildi ve 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Ehliyetsiz ve alkollü yakalanmıştı: Rapçi Blok3'e hapis cezası

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Sanatçı "Seri Muhakeme Usulü"ne tabi olarak yargılandı. Alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldı ve Blok3 hakkında önce 8 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ehliyetsiz ve alkollü yakalanmıştı: Rapçi Blok3'e hapis cezası

Seri muhakeme usulünün getirdiği yarı oranındaki yasal indirim uygulanarak ceza 4 ay hapse indirildi. Sanığın adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önüne alınarak, 4 aylık hapis cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?

Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama sürecini hızlandırmak için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde düzenlenen özel bir yargılama yöntemidir. Cumhuriyet savcısı, temel cezada yarı oranında indirim yaparak bir ceza belirler ve bunu şüpheliye teklif eder. Şüpheli, avukat huzurunda bu teklifi kabul ederse yargılama yapılır. Şüpheli bu usulü kabul etmek zorunda değildir; kabul etmezse genel hükümlere göre yargılama yapılır.

Ehliyetsiz ve alkollü yakalanmıştı: Rapçi Blok3'e hapis cezası
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#İstanbul
#Blok3
#Hakan Aydın
#ataşehir
#Seri Muhakeme Usulü
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