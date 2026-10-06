6 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın düşüşe geçti: Son iki ayın en düşük seviyesi

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yüksek seyrin baskısı gerilemeyi sürdürüyor. Haftayı yükselişle açan altın, 6 Ekim Salı gününde düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Ekim 2026 altın fiyatları...