6 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın düşüşe geçti: Son iki ayın en düşük seviyesi

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İstanbul
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yüksek seyrin baskısı gerilemeyi sürdürüyor. Haftayı yükselişle açan altın, 6 Ekim Salı gününde düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Ekim 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.527,908 ₺
Gram Altın Satış: 6.528,92 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.656,00 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.741,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 21.311,00 ₺
Yarım Altın Satış: 21.475,00 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 42.003,94 ₺
Tam Altın Satış: 42.832,41 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.966,00 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.003,00 ₺