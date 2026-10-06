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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 07:50
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 08:01

6 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 19 il için sarı kod: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji yayımladığı son hava tahmin raporunda, 19 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yurdun güneydoğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının 6 derece birden düşeceği belirtilirken, birçok il için de sağanak yağış alarmı verildi. İşte 6 Ekim Salı güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 07:50
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 08:01

6 Ekim Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile , , ve çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. 

HABERİN ÖZETİ

6 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 19 il için sarı kod: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ekim Salı günü için yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetlenmesi öngörülüyor.
19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı: Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır, Osmaniye.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
6 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 19 il için sarı kod: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

YAĞIŞLAR BU İLLERDE KUVVETLENECEK 

Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetleneceği belirtildi. 

Sarı kod verilen iller: 

Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır, Osmaniye

6 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 19 il için sarı kod: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

HAVA SICAKLIKLARI 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Ülkenin diğer kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

6 EKİM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABURSA22°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE24°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL22°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ22°CParçalı ve az bulutlu
EGEAFYONKARAHİSAR19°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR27°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA26°CParçalı bulutlu
UŞAK22°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZADANA26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA21°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA21°CParçalı bulutlu
ESKİŞEHİR19°CParçalı bulutlu
KONYA19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR17°CParçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZBOLU19°CParçalı bulutlu
DÜZCE21°CParçalı bulutlu
SİNOP23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK19°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA18°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve K. Maraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

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#Sivas
#Antalya
#Tokat
#meteoroloji genel müdürlüğü
#sinop
#Gündem
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