6 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 19 il için sarı kod: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ekim Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetleneceği belirtildi.
Sarı kod verilen iller:
Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır, Osmaniye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Ülkenin diğer kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ÇANAKKALE
|24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İSTANBUL
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KOCAELİ
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|EGE
|AFYONKARAHİSAR
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|26°C
|Parçalı bulutlu
|UŞAK
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|28°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|HATAY
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|ISPARTA
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|21°C
|Parçalı bulutlu
|ESKİŞEHİR
|19°C
|Parçalı bulutlu
|KONYA
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|NEVŞEHİR
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|19°C
|Parçalı bulutlu
|DÜZCE
|21°C
|Parçalı bulutlu
|SİNOP
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|19°C
|Parçalı bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|RİZE
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SAMSUN
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|TRABZON
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|KARS
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|MALATYA
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|VAN
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|GAZİANTEP
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARDİN
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
UŞAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve K. Maraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı