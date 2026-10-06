Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ekim Salı günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 6 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 19 il için sarı kod: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ekim Salı günü için yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetlenmesi öngörülüyor. 19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı: Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır, Osmaniye. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

YAĞIŞLAR BU İLLERDE KUVVETLENECEK

Yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetleneceği belirtildi.

Sarı kod verilen iller:

Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır, Osmaniye

HAVA SICAKLIKLARI 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Ülkenin diğer kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

6 EKİM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA BURSA 22°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE 24°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 22°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ 22°C Parçalı ve az bulutlu EGE AFYONKARAHİSAR 19°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 27°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 26°C Parçalı bulutlu UŞAK 22°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ ADANA 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA 21°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 21°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR 19°C Parçalı bulutlu KONYA 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı NEVŞEHİR 17°C Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BOLU 19°C Parçalı bulutlu DÜZCE 21°C Parçalı bulutlu SİNOP 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 19°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 18°C Parçalı ve çok bulutlu RİZE 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 16°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. KARS 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MALATYA 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. VAN 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. GAZİANTEP 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MARDİN 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ŞANLIURFA 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve K. Maraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı