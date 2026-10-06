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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 02:27
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 02:37

ABD'li Kongre üyesinden Mekke İttifakı yorumu: Orta Doğu'nun NATO'su olabilir

ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson, Türkiye'nin de içinde olduğu Mekke İttifakı'nın Orta Doğu'nun NATO'su olabilecek potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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ABD'li Kongre üyesinden Mekke İttifakı yorumu: Orta Doğu'nun NATO'su olabilir
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 02:27
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 02:37

, ve arasında imzalanan 'na ABD'den dikkat çeken bir yorum geldi.

HABERİN ÖZETİ

ABD'li Kongre üyesinden Mekke İttifakı yorumu: Orta Doğu'nun NATO'su olabilir

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin ABD'li Cumhuriyetçi siyasetçi Joe Wilson değerlendirmede bulunurken, üç ülkenin dışişleri bakanlıkları ortak bir açıklama yayımladı.
ABD'li Cumhuriyetçi Parti üyesi Joe Wilson, Mekke Savunma İttifakı'nın Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Joe Wilson, Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettar olduğunu ifade etti.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri bakanlıkları, Riyad'da gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı sonrası ortak açıklama yaptı.
Ortak açıklamada, kolektif savunma taahhütlerinin ivedilikle uygulanmasına ve mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasına karar verildiği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

"ORTA DOĞU'NUN NATO'SU OLABİLİR"

Cumhuriyetçi Parti üyesi Joe Wilson, sosyal medya platformundaki hesabından Mekke İttifakı'yla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mekke Savunma İttifakı, Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

ABD'li Kongre üyesinden Mekke İttifakı yorumu: Orta Doğu'nun NATO'su olabilir

"MÜTTEFİKLERİMİZE MİNNETTARIM"

ABD'li siyasetçi Wilson, "Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım." sözlerine yer verdi.

ABD'li Kongre üyesinden Mekke İttifakı yorumu: Orta Doğu'nun NATO'su olabilir

3 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri bakanlıkları, dün gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin ortak açıklama yayımlamıştı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

ABD'li Kongre üyesinden Mekke İttifakı yorumu: Orta Doğu'nun NATO'su olabilir

"Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır."

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#Türkiye
#Pakistan
#suudi arabistan
#Mekke Ortak Savunma Anlaşması
#Joe Wilson
#Dünya
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