ABD'li Kongre üyesinden Mekke İttifakı yorumu: Orta Doğu'nun NATO'su olabilir

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İstanbul
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ABD'den dikkat çeken bir yorum geldi.
Cumhuriyetçi Parti üyesi Joe Wilson, sosyal medya platformundaki hesabından Mekke İttifakı'yla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mekke Savunma İttifakı, Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.
ABD'li siyasetçi Wilson, "Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım." sözlerine yer verdi.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri bakanlıkları, dün gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin ortak açıklama yayımlamıştı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:
"Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır."