Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ABD'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD'li Kongre üyesinden Mekke İttifakı yorumu: Orta Doğu'nun NATO'su olabilir Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin ABD'li Cumhuriyetçi siyasetçi Joe Wilson değerlendirmede bulunurken, üç ülkenin dışişleri bakanlıkları ortak bir açıklama yayımladı. ABD'li Cumhuriyetçi Parti üyesi Joe Wilson, Mekke Savunma İttifakı'nın Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Joe Wilson, Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettar olduğunu ifade etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri bakanlıkları, Riyad'da gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı sonrası ortak açıklama yaptı. Ortak açıklamada, kolektif savunma taahhütlerinin ivedilikle uygulanmasına ve mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin Suudi Arabistan'a hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasına karar verildiği bildirildi.

"ORTA DOĞU'NUN NATO'SU OLABİLİR"

Cumhuriyetçi Parti üyesi Joe Wilson, sosyal medya platformundaki hesabından Mekke İttifakı'yla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mekke Savunma İttifakı, Orta Doğu'nun NATO'su olma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

"MÜTTEFİKLERİMİZE MİNNETTARIM"

ABD'li siyasetçi Wilson, "Husilerin İran destekli saldırganlığı karşısında ittifakı harekete geçirdikleri için müttefiklerimiz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a minnettarım." sözlerine yer verdi.

3 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri bakanlıkları, dün gerçekleşen Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na ilişkin ortak açıklama yayımlamıştı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Komite, kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kolektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır."