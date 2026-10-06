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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 02:47
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 02:47

Fatih'te feci yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te iki katlı bir binada akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler binayı sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak binada yalnız yaşayan bir erkek hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 02:47
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 02:47

'un ilçesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Fatih'te feci yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Fatih ilçesinde iki katlı bir binada çıkan yangında, binanın ikinci katında yalnız yaşayan Erdinç Lebe hayatını kaybetti.
Yangın, Ayvansaray Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin incelemesinde ikinci katta yalnız yaşayan Erdinç Lebe'nin hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangın anında yaşanan panik çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

HIZLA BÜYÜYEN YANGIN BİNAYI SARDI

Ayvansaray Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.

Fatih'te feci yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fatih'te feci yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

YALNIZ YAŞAYAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, binanın ikinci katında yalnız yaşayan Erdinç Lebe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrasında Lebe'nin cansız bedeni binadan çıkarılıp otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

Fatih'te feci yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, yangın sırasında yaşanan panik anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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ETİKETLER
#fatih
#İstanbul
#adli tıp kurumu
#Ayvansaray
#Erdinç Lebe
#3. Sayfa
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