Fatih'te feci yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

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İstanbul
İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.
Ayvansaray Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler tarafından yapılan kontrolde, binanın ikinci katında yalnız yaşayan Erdinç Lebe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrasında Lebe'nin cansız bedeni binadan çıkarılıp otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, yangın sırasında yaşanan panik anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.