İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Fatih'te feci yangın: Bir kişi hayatını kaybetti İstanbul'un Fatih ilçesinde iki katlı bir binada çıkan yangında, binanın ikinci katında yalnız yaşayan Erdinç Lebe hayatını kaybetti. Yangın, Ayvansaray Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin incelemesinde ikinci katta yalnız yaşayan Erdinç Lebe'nin hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangın anında yaşanan panik çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HIZLA BÜYÜYEN YANGIN BİNAYI SARDI

Ayvansaray Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

YALNIZ YAŞAYAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, binanın ikinci katında yalnız yaşayan Erdinç Lebe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrasında Lebe'nin cansız bedeni binadan çıkarılıp otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yangın sırasında yaşanan panik anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.