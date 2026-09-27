Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı müstakil evde baca kaynaklanan bir yangın çıktı. İhbar zerine olay yerine gelen ekiplerin söndürdüğü yangında 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ve 47 yaşındaki kızı Fazilet Erdönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez ise yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu.

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HABERİN ÖZETİ Bilecik’teki yangın faciasında acı detay: Alevler arasına giren baba kız bir daha çıkamadı Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde bir evde bacadan kaynaklanan yangında 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ve 47 yaşındaki kızı Fazilet Erdönmez hayatını kaybetti. Mehmet Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu. Köy Muhtarı Fahrettin Doğruk, itfaiye gelmeden önce traktörünün arkasındaki tankerle yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangının, Mehmet Erdönmez'in temizlemek amacıyla tutuşturduğu bacadaki alevlerin gece sönmeyip sabaha karşı ağaçlara ve eve sıçramasıyla çıktığı belirtildi. Mehmet Erdönmez ve kızının ilk başta dışarı çıktıkları, ancak müdahale etmek için tekrar içeri girdiklerinde dumandan zehirlenerek vefat ettikleri ifade edildi.

İLK MÜDAHALE MUHTAR TARAFINDAN YAPILDI

Kurşunlu köyü Muhtarı Fahrettin Doğruk, yangını sabah saatlerinde komşularının kendisine haber verdiğini söyledi.

Olay yerine gittiğinde evden dumanlar çıktığını gördüğünü anlatan Doğruk, "Traktörümün arkasındaki tankerle ilk müdahaleyi ben yaptım. Bu sırada itfaiyeye haber verdik fakat komşularımızı kurtaramadık." dedi.

TEMİZLEMEK İÇİN BACAYI TUTUŞTURDU

Doğruk, Mehmet Erdönmez'in evinin bacasını dün akşam temizlemek amacıyla tutuşturduğunu dile getirdi.

Alevin gece boyunca sönmediğini, sabaha karşı da eve bitişik ağaçlara sıçradığını belirten Doğruk, "Yangını görünce ilk başta dışarıya çıkıyorlar. Sonra müdahale etmek için yeniden içeriye giriyorlar. Orada da dumandan zehirlenerek vefat ettiler. Yangın 2 katı da sarmıştı." ifadesini kullandı.

“ÇALIŞMALARA YARDIMCI OLDUK FAKAT KENDİLERİNİ KURTARAMADIK”

Erdönmez ailesinin karşı komşusu Nurettin Doğruk da sabaha karşı evden çıkan dumanı gördüğünü kaydetti. Durumu kardeşi Fahrettin Doğruk'a haber verdiğini aktaran Doğruk, "İlk başta kardeşim tankeriyle müdahale etti. Sonra da itfaiye geldi. Biz de hortum çekerek çalışmalara yardımcı olduk fakat kendilerini kurtaramadık." değerlendirmesini yaptı.

Yangına müdahale edenlerden Faruk Aydın ise olay yerine geldiklerinde Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in evin önünde oturduğunu belirtti.

Yoğun duman ve alev nedeniyle eve giremediklerini ifade eden Aydın, dışarıdan müdahale etseler de komşularını kurtaramadıklarını anlattı.