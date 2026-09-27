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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 15:01

Bilecik’teki yangın faciasında acı detay: Alevler arasına giren baba kız bir daha çıkamadı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan ev yangınında baba ve kızı hayatını kaybetti. Yangının ardından konuşan köy muhtarı, açıklamasında hayatını kaybeden baba ve kızın yangının ilk anında dışarı çıktığını ancak alevlere müdahale etmek için yeniden eve girdiklerini ve burada dumandan zehirlenerek öldüklerini ifade etti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 15:01

Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı müstakil evde baca kaynaklanan bir yangın çıktı. İhbar zerine olay yerine gelen ekiplerin söndürdüğü yangında 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ve 47 yaşındaki kızı Fazilet Erdönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez ise yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu.

HABERİN ÖZETİ

Bilecik’teki yangın faciasında acı detay: Alevler arasına giren baba kız bir daha çıkamadı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde bir evde bacadan kaynaklanan yangında 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ve 47 yaşındaki kızı Fazilet Erdönmez hayatını kaybetti.
Mehmet Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Köy Muhtarı Fahrettin Doğruk, itfaiye gelmeden önce traktörünün arkasındaki tankerle yangına ilk müdahaleyi yaptı.
Yangının, Mehmet Erdönmez'in temizlemek amacıyla tutuşturduğu bacadaki alevlerin gece sönmeyip sabaha karşı ağaçlara ve eve sıçramasıyla çıktığı belirtildi.
Mehmet Erdönmez ve kızının ilk başta dışarı çıktıkları, ancak müdahale etmek için tekrar içeri girdiklerinde dumandan zehirlenerek vefat ettikleri ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Bilecik’teki yangın faciasında acı detay: Alevler arasına giren baba kız bir daha çıkamadı

İLK MÜDAHALE MUHTAR TARAFINDAN YAPILDI

Kurşunlu köyü Muhtarı Fahrettin Doğruk, yangını sabah saatlerinde komşularının kendisine haber verdiğini söyledi.

Olay yerine gittiğinde evden dumanlar çıktığını gördüğünü anlatan Doğruk, "Traktörümün arkasındaki tankerle ilk müdahaleyi ben yaptım. Bu sırada itfaiyeye haber verdik fakat komşularımızı kurtaramadık." dedi.

Bilecik’teki yangın faciasında acı detay: Alevler arasına giren baba kız bir daha çıkamadı

TEMİZLEMEK İÇİN BACAYI TUTUŞTURDU

Doğruk, Mehmet Erdönmez'in evinin bacasını dün akşam temizlemek amacıyla tutuşturduğunu dile getirdi.

Alevin gece boyunca sönmediğini, sabaha karşı da eve bitişik ağaçlara sıçradığını belirten Doğruk, "Yangını görünce ilk başta dışarıya çıkıyorlar. Sonra müdahale etmek için yeniden içeriye giriyorlar. Orada da dumandan zehirlenerek vefat ettiler. Yangın 2 katı da sarmıştı." ifadesini kullandı.

Bilecik’teki yangın faciasında acı detay: Alevler arasına giren baba kız bir daha çıkamadı

“ÇALIŞMALARA YARDIMCI OLDUK FAKAT KENDİLERİNİ KURTARAMADIK”

Erdönmez ailesinin karşı komşusu Nurettin Doğruk da sabaha karşı evden çıkan dumanı gördüğünü kaydetti. Durumu kardeşi Fahrettin Doğruk'a haber verdiğini aktaran Doğruk, "İlk başta kardeşim tankeriyle müdahale etti. Sonra da itfaiye geldi. Biz de hortum çekerek çalışmalara yardımcı olduk fakat kendilerini kurtaramadık." değerlendirmesini yaptı.

Yangına müdahale edenlerden Faruk Aydın ise olay yerine geldiklerinde Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in evin önünde oturduğunu belirtti.

Yoğun duman ve alev nedeniyle eve giremediklerini ifade eden Aydın, dışarıdan müdahale etseler de komşularını kurtaramadıklarını anlattı.

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ETİKETLER
#Gölpazarı
#Kurşunlu Köyü
#Mehmet Erdönmez
#Fazilet Erdönmez
#Fahrettin Doğruk
#3. Sayfa
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