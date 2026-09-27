Bilecik’teki yangın faciasında acı detay: Alevler arasına giren baba kız bir daha çıkamadı

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İstanbul
Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı müstakil evde baca kaynaklanan bir yangın çıktı. İhbar zerine olay yerine gelen ekiplerin söndürdüğü yangında 72 yaşındaki Mehmet Erdönmez ve 47 yaşındaki kızı Fazilet Erdönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez ise yangından kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Kurşunlu köyü Muhtarı Fahrettin Doğruk, yangını sabah saatlerinde komşularının kendisine haber verdiğini söyledi.
Olay yerine gittiğinde evden dumanlar çıktığını gördüğünü anlatan Doğruk, "Traktörümün arkasındaki tankerle ilk müdahaleyi ben yaptım. Bu sırada itfaiyeye haber verdik fakat komşularımızı kurtaramadık." dedi.
Doğruk, Mehmet Erdönmez'in evinin bacasını dün akşam temizlemek amacıyla tutuşturduğunu dile getirdi.
Alevin gece boyunca sönmediğini, sabaha karşı da eve bitişik ağaçlara sıçradığını belirten Doğruk, "Yangını görünce ilk başta dışarıya çıkıyorlar. Sonra müdahale etmek için yeniden içeriye giriyorlar. Orada da dumandan zehirlenerek vefat ettiler. Yangın 2 katı da sarmıştı." ifadesini kullandı.
Erdönmez ailesinin karşı komşusu Nurettin Doğruk da sabaha karşı evden çıkan dumanı gördüğünü kaydetti. Durumu kardeşi Fahrettin Doğruk'a haber verdiğini aktaran Doğruk, "İlk başta kardeşim tankeriyle müdahale etti. Sonra da itfaiye geldi. Biz de hortum çekerek çalışmalara yardımcı olduk fakat kendilerini kurtaramadık." değerlendirmesini yaptı.
Yangına müdahale edenlerden Faruk Aydın ise olay yerine geldiklerinde Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in evin önünde oturduğunu belirtti.
Yoğun duman ve alev nedeniyle eve giremediklerini ifade eden Aydın, dışarıdan müdahale etseler de komşularını kurtaramadıklarını anlattı.