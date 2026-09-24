Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 00:20

Bursa'da binada yangın çıktı! Mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Bursa'da 10 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan 19 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken alevler de kontrol altına alındı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 00:20

Merkez ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 10 araç ve termal drone sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da binada yangın çıktı! Mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sırasında binada mahsur kalan 19 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edilerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. 

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANELERE KALDIRILDI

Yangında yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bazı kişiler tedbiren çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da binada yangın çıktı! Mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da yangın bölgesine gelerek çalışmaları takip etti. İtfaiye ekiplerinin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini ve 19 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiğini belirten Biba, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve gelişmelerin koordinasyonunda takip edildiğini ifade etti.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar'da eğitim merkezinde skandal iddia: Öğretmenin kafa attığı 16 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esenyurt'ta oto lastikçide yangın çıktı! Alevler 5 iş yerine sıçradı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#nilüfer
#Akom
#Şahin Biba
#Barış Mahallesi
#İtfaiye Dairesi Başkanlığı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.