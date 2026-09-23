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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 03:59
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 04:52

Esenyurt'ta oto lastikçide yangın çıktı! Alevler 5 iş yerine sıçradı

İstanbul Esenyurt’ta oto lastikçi dükkanında yangın çıktı. Alevler bitişikteki 4 iş yeri ile bir yemek şirketine sıçradı. İtfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 03:59
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 04:52

Olay, ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan iş yerlerinde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. 

HABERİN ÖZETİ

Esenyurt'ta oto lastikçide yangın çıktı! Alevler 5 iş yerine sıçradı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Esenyurt'ta bir oto lastikçi dükkanında başlayıp bitişiğindeki iş yerlerine ve bir yemek şirketine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, gece saat 02.30 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir oto lastikçi dükkanında bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Alevler kısa sürede bitişik nizamda bulunan 4 dükkana ve bir yemek şirketine sıçradı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler ekiplerin çabası sonucu 2 saat içerisinde kontrol altına alındı.
İş yerlerinde ve yemek şirketinde soğutma çalışmaları sürerken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Esenyurt'ta oto lastikçide yangın çıktı! Alevler 5 iş yerine sıçradı

LASTİKÇİDEKİ YANGIN 5 İŞ YERİNE YAYILDI

Bitişik nizamda bulunan iş yerlerinden oto lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyüyerek 4 dükkana daha ve bir yemek şirketine sıçradı. 

Esenyurt'ta oto lastikçide yangın çıktı! Alevler 5 iş yerine sıçradı

İTFAİYE 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALDI 

Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Esenyurt'ta oto lastikçide yangın çıktı! Alevler 5 iş yerine sıçradı

Ekipler yoğun çaba sonucunda alevleri 2 saat içerisinde kontrol altına aldı. İş yerlerinde ve yemek şirketinde soğutma çalışması sürerken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

 

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ETİKETLER
#esenyurt
#Yeşilkent Mahallesi
#Nazım Hikmet Bulvarı
#Oto Lastikçi
#Yemek Şirketi
#3. Sayfa
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