Ankara'da sağanak sonrası sokak çöktü: Onlarca araç çukurda kaldı

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İstanbul
Ankara'da şiddetli yağışlar şehirde olumsuz durumlar yaşattı. Keçiören ilçesinde sağanak etkisiyle sokakta yol çöktü.
Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü. Yol kenarında bulunan onlarca araç oluşan çukurun içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.