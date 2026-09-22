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Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 00:20

Ankara'da sağanak sonrası sokak çöktü: Onlarca araç çukurda kaldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yol çöktü. Onlarca araç oluşan çukurda mahsur kaldı. Vatandaşlar araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Ankara'da sağanak sonrası sokak çöktü: Onlarca araç çukurda kaldı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 00:20

'da şiddetli yağışlar şehirde olumsuz durumlar yaşattı. ilçesinde sağanak etkisiyle sokakta yol çöktü.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da sağanak sonrası sokak çöktü: Onlarca araç çukurda kaldı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle bir sokakta yol çöktü ve onlarca araç hasar gördü.
Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yolun çökmesine neden oldu.
Yol kenarında bulunan onlarca araç oluşan çukurun içinde kaldı.
Çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi.
İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da sağanak sonrası sokak çöktü: Onlarca araç çukurda kaldı

MAHSUR KALAN ARAÇLARI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Keçiören ilçesi Gülgün Sokak'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü. Yol kenarında bulunan onlarca araç oluşan çukurun içinde kalırken, çevredeki vatandaşlar olay yerine gelen belediye ekiplerine tepki gösterdi. ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

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ETİKETLER
#ankara
#itfaiye
#keçiören
#Belediye Ekipleri
#Gülgün Sokak
#Yaşam
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