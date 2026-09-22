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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 00:47

Ankara'da sarsıcı olay: Aynı dairede 3 erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkek ölü bulundu. Üzerlerinde yaralanmalar tespit edilen kişilerin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 00:47

'nın ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da sarsıcı olay: Aynı dairede 3 erkek cesedi bulundu

3 CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

 Sağlık ekiplerin tarafından yapılan incelemede dairedeki kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırma sonucu, cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu ve üzerlerinde kurşun ve bıçak yarası olduğu tespit edildi. Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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ETİKETLER
#ankara
#yenimahalle
#Mehmet Büyükırmak
#Mehmet Emre Çallı
#Enes Çallı
#3. Sayfa
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