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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 00:05

Afyonkarahisar'da eğitim merkezinde skandal iddia: Öğretmenin kafa attığı 16 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı

Afyonkarahisar'da Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören 16 yaşındaki E.I., arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra odasına götürüldüğü öğretmen E.K. tarafından darp edildi. Suratına kafa atılması sonucu burnu kırılan ve kanlar içinde kalan öğrencinin ailesi şikâyetçi olurken savcılık adli soruşturma başlattı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Afyonkarahisar'da eğitim merkezinde skandal iddia: Öğretmenin kafa attığı 16 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 00:05

Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezinde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgilere göre, kentteki bir berber ve kuaför salonunda çırak olarak çalışan ve aynı zamanda Mesleki Eğitim Merkezinde lise eğitimi gören 16 yaşındaki E.I. okul içerisinde arkadaşları ile tartıştı. 

ODASINA GÖTÜRÜP KAFA ATTI: ÇOCUK KANLAR İÇİNDE KALDI

Olayı gören okuldaki meslek öğretmenlerinden E.K. ise E.I.'yı odasına götürdü. E.K.'nin iddiasına göre, öğretmen bir anda kendisine saldırıp suratına kafa attı. Ardından kanlar içinde kalan E.I., odadan kaçarak koridorda bekleyen arkadaşlarının yanına gidip 112 Acil Çağrı Merkezine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından E.I.'yı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan E.I.'nın burnunun kırıldığı ve kaşında açılma olduğu tespit edildi. Darp raporu alan aile üyeleri bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek öğretmen E.K.'den şikâyetçi oldu.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatarak okul ve öğretmen E.K.'nin odasını gören güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Afyonkarahisar'da eğitim merkezinde skandal iddia: Öğretmenin kafa attığı 16 yaşındaki öğrencinin burnu kırıldı

"OLAYI HUKUKA TAŞIDIK VE PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Çocuğun babası H.I., "Çocuğumu kameranın görmediği yer olan odasına götürüyor. Güvenlik kameralarına baktık, çocuğum odaya girerken hiçbir şeyi yok, çıkarken suratı kan içinde çıkıyor. Bu kabullenebilir bir şey değil. Çocuğumun arkadaşları da olaya şahit olmuşlar ve hepsi tek tek ifade verdiler. Olayı hukuka taşıdık ve peşini bırakmayacağız" dedi.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Öte yandan, olayla ilgili okul yönetimi bilgi vermekten kaçınırken, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ise olayla ilgili kendilerine ulaşan resmi bir evrak olmadığı için henüz idari bir soruşturma başlatılmadığını ifade etti.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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ETİKETLER
#il emniyet müdürlüğü
#E.k.
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#Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezi
#Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
#Gündem
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