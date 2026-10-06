6 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro yükselişe geçti

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İstanbul
Döviz piyasasında 6 Ekim Salı günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 6 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 49,1672 TL
Satış (TL): 49,1839 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,1783 TL
Satış (TL): 55,2329 TL