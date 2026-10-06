6 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve euro yükselişe geçti

Döviz piyasasında 6 Ekim Salı günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 6 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...