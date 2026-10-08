Sezen Aksu’nun hastalığı nedir? Sezen Aksu kaç yaşında?

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İstanbul
Türk müziğinin sevilen ismi Sezen Aksu’nun sağlık durumu gündeme geldi. Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede birkaç gün kalan Aksu’nun biyopsi olduğu öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin ardından “Sezen Aksu’nun hastalığı nedir?” ve “Sezen Aksu kaç yaşında?” soruları araştırılmaya başlandı.
Sezen Aksu’nun geçirdiği sağlık sürecinin kesin nedeni henüz açıklanmadı. 72 yaşındaki sanatçının geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede yaklaşık üç gün kaldığı ve burada biyopsi yapıldığı öğrenildi. Aksu’nun yaklaşık iki hafta önce taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Sezen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili hastanede geçirdiği süreç merak konusu oldu. Sanatçının Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede yaklaşık üç gün kaldığı ve burada biyopsi yapıldığı öğrenildi. Yaklaşık iki hafta önce taburcu edilen Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği belirtildi. Sanatçının geçirdiği sağlık süreciyle ilgili detayların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Sezen Aksu, 13 Temmuz 1954 tarihinde Denizli’nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi. Gerçek adı Fatma Sezen Yıldırım olan sanatçı, 2026 yılı itibarıyla 72 yaşında.
Uzun yıllardır müzik kariyerini sürdüren Aksu, son dönemde yaşadığı sağlık süreciyle sevenlerini de endişelendirdi. Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede birkaç gün kalan ve biyopsi olduğu öğrenilen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hayranları Aksu’dan gelecek açıklamaya odaklandı.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Aksu, son günlerde yaşadığı sağlık süreciyle gündeme geldi. Hastanede tedavi gördüğü ve biyopsi yapıldığı haberleri, sanatçının sevenlerini de endişelendirdi. Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayranları sanatçıdan gelecek güzel haberi bekliyor.
72 yaşındaki sanatçı Sezen Aksu’nun geçirdiği sağlık süreci sevenlerini endişelendirse de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan kontrollerin ardından evinde dinlenen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Minik Serçe’nin sevenleri ise sanatçıdan gelecek güzel haberleri bekliyor.