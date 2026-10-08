Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:03

Sezen Aksu’nun hastalığı nedir? Sezen Aksu kaç yaşında?

Sezen Aksu’nun sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor. Hastanede geçirdiği birkaç günün ardından biyopsi olduğu öğrenilen 72 yaşındaki sanatçının hastalığı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Sezen Aksu’nun hastalığı nedir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sezen Aksu’nun hastalığı nedir? Sezen Aksu kaç yaşında?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:03

Türk müziğinin sevilen ismi ’nun sağlık durumu gündeme geldi. ’ndaki özel bir hastanede birkaç gün kalan Aksu’nun biyopsi olduğu öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin ardından “Sezen Aksu’nun hastalığı nedir?” ve “Sezen Aksu kaç yaşında?” soruları araştırılmaya başlandı.

HABERİN ÖZETİ

Sezen Aksu’nun hastalığı nedir? Sezen Aksu kaç yaşında?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Sanatçı Sezen Aksu'nun Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede biyopsi olduğu, taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sezen Aksu, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede yaklaşık üç gün kalarak biyopsi oldu.
Sanatçının geçirdiği sağlık sürecinin kesin nedeni henüz açıklanmadı.
Yaklaşık iki hafta önce taburcu edilen Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği aktarıldı.
Gerçek adı Fatma Sezen Yıldırım olan sanatçı, 13 Temmuz 1954'te Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya gelmiştir ve 2026 yılı itibarıyla 72 yaşındadır.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

SEZEN AKSU’NUN HASTALIĞI NEDİR?

Sezen Aksu’nun geçirdiği sağlık sürecinin kesin nedeni henüz açıklanmadı. 72 yaşındaki sanatçının geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede yaklaşık üç gün kaldığı ve burada biyopsi yapıldığı öğrenildi. Aksu’nun yaklaşık iki hafta önce taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Sezen Aksu’nun hastalığı nedir? Sezen Aksu kaç yaşında?

Sezen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili hastanede geçirdiği süreç merak konusu oldu. Sanatçının Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede yaklaşık üç gün kaldığı ve burada biyopsi yapıldığı öğrenildi. Yaklaşık iki hafta önce taburcu edilen Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği belirtildi. Sanatçının geçirdiği sağlık süreciyle ilgili detayların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Sezen Aksu’nun hastalığı nedir? Sezen Aksu kaç yaşında?

SEZEN AKSU KAÇ YAŞINDA?

Sezen Aksu, 13 Temmuz 1954 tarihinde ’nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi. Gerçek adı Fatma Sezen Yıldırım olan sanatçı, 2026 yılı itibarıyla 72 yaşında.

Sezen Aksu’nun hastalığı nedir? Sezen Aksu kaç yaşında?

Uzun yıllardır müzik kariyerini sürdüren Aksu, son dönemde yaşadığı sağlık süreciyle sevenlerini de endişelendirdi. Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede birkaç gün kalan ve biyopsi olduğu öğrenilen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hayranları Aksu’dan gelecek açıklamaya odaklandı.

Sezen Aksu’nun hastalığı nedir? Sezen Aksu kaç yaşında?

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Aksu, son günlerde yaşadığı sağlık süreciyle gündeme geldi. Hastanede tedavi gördüğü ve biyopsi yapıldığı haberleri, sanatçının sevenlerini de endişelendirdi. Aksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayranları sanatçıdan gelecek güzel haberi bekliyor.

Sezen Aksu’nun hastalığı nedir? Sezen Aksu kaç yaşında?

SEZEN AKSU’NUN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ SON GELİŞMELER

72 yaşındaki sanatçı Sezen Aksu’nun geçirdiği sağlık süreci sevenlerini endişelendirse de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan kontrollerin ardından evinde dinlenen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Minik Serçe’nin sevenleri ise sanatçıdan gelecek güzel haberleri bekliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sezen Aksu hastaneye kaldırıldı! Biyopsi haberi sevenlerini endişelendirdi
ETİKETLER
#Sezen aksu
#Denizli
#Nişantaşı
#Hastane
#Biyopsi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.