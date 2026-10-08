Sezen Aksu hastaneye kaldırıldı! Biyopsi haberi sevenlerini endişelendirdi

Sezen Aksu'nun neden hastaneye kaldırıldığı ve biyopsinin hangi sebeple yapıldığı konusunda ise henüz kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor. Magazin Burada'nın Mehmet Üstündağ'a dayandırdığı habere göre, usta sanatçı geçtiğimiz hafta Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede birkaç gün tedavi ve kontrol sürecinden geçti. Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğunun belirtilmesi ise sevenlerini bir nebze olsun rahatlattı.

SEZEN AKSU'NUN SAĞLIK DURUMU MERAK KONUSU OLDU

Sezen Aksu'nun uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam sürmesi, hakkında çıkan her gelişimin daha fazla merak edilmesine neden oluyor. Bu kez gündeme gelen hastane haberi ise sanatçının sevenlerini endişelendirdi.

Aktarılan bilgilere göre Aksu, hastanede geçirdiği birkaç günün ardından evine döndü. Şimdilerde dinlenmeye devam ettiği belirtilen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Biyopsinin neden yapıldığına ilişkin ise şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle işlemin sebebi üzerinden herhangi bir hastalık ya da sağlık sorunu hakkında yorum yapmak doğru olmayacaktır.

YILLARDIR TÜRKÇE POP MÜZİĞİNİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

Sezen Aksu denildiğinde Türk pop müziğinde iz bırakan sayısız eser akla geliyor. “Firuze”, “Gülümse”, “Tükeneceğiz”, “Hadi Bakalım”, “Kutlama” gibi şarkılar, farklı kuşakların hafızasında yer edinmiş eserler arasında bulunuyor.

Sanatçı yalnızca kendi seslendirdiği şarkılarla değil, başka sanatçılara verdiği eserlerle de müzik dünyasında önemli bir yere sahip. Yaklaşık yarım asırlık kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya eser veren Aksu, Türk pop müziğinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

SAHNELERDEN UZAK BİR HAYAT SÜRÜYOR

Sezen Aksu, son yıllarda geçmişe kıyasla daha az görünür olmayı tercih ediyor. 2016 yılında İstanbul'da verdiği konser sırasında sahnelere veda edeceğini açıklayan sanatçı, sonrasında müzik çalışmalarını tamamen bırakmasa da kamuoyunun karşısına daha seyrek çıkmaya başladı.

Bu nedenle Aksu'nun uzun süre sessiz kalması bile hayranlarının dikkatini çekiyor. Yeni bir şarkı, proje ya da sahne haberi bekleyen sevenleri, bu kez hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberle karşılaştı.

BİYOPSİNİN SONUCUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

Usta sanatçının biyopsi yaptırdığı bilgisi gündeme gelirken, işlemin hangi nedenle gerçekleştirildiği ve sonucunun ne olduğu henüz açıklanmadı. Şimdilik paylaşılan bilgiler Sezen Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği yönünde. Sevenlerinin de sanatçıdan gelecek yeni açıklamayı beklediği belirtildi.

