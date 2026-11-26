Borsa İstanbul'dan güçlü yükseliş! 98 hisse birden prim yaptı, dolar ve altın cephesinde son rakamlar belli oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yüzde 2,28 yükselişle 10.898,94 puandan tamamlarken endekse dahil 100 hisseden 98'i değer kazandı. İstanbul serbest piyasada dolar 50,6780 liradan, avro ise 55,7620 liradan satılırken ons altın 3 bin 575 dolar seviyesindeki yatay seyrini korudu.
Piyasalarda gün ortası rakamları netleşti. Yurt içinde Borsa İstanbul'un genele yayılan alımlarla yükseldiği günün ilk yarısında döviz kurları, tahvil faizleri ve emtia cephesindeki güncel fiyatlamalar dikkat çekti.
BORSA İSTANBUL'DA ALICILI SEYİR: 98 HİSSE YÜKSELDİ
Dünü 10.655,74 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 116,73 puan ve yüzde 1,10 artışla 10.772,46 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 243,20 puan ve yüzde 2,28 değer kazanan endeks,10.898,94 puana ulaştı.
Gün İçi Bandı: Endeks ilk yarıda en düşük 10.738,61, en yüksek 10.910,79 puanı gördü.
Sektör Performansları: Sanayi endeksi yüzde 2,99, teknoloji endeksi yüzde 2,59, mali endeks yüzde 1,97 ve hizmetler endeksi yüzde 1,76 yükseldi.
Hisse Görünümü ve İşlem Hacmi: Önceki kapanışa göre BIST 100'deki hisselerin 98'i prim yaparken yalnızca 2'si geriledi. En çok işlem gören hisseler ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.
DOLAR, AVRO VE TAHVİL PİYASASINDA SON RAKAMLAR
Döviz ve borçlanma araçları piyasasında saat 13.00 itibarıyla kaydedilen seviyeler şöyle şekillendi:
Dolar / TL: 50,6780 lira
Avro / TL: 55,7620 lira
Pariteler: Avro/dolar 1,0972, sterlin/dolar 1,3108 ve dolar/yen 159,2 düzeyinde seyrediyor.
Gösterge Tahvil: Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda 15 Mart 2028 vadeli gösterge tahvilin basit getirisi yüzde 37,46, bileşik getirisi ise yüzde 40,97 olarak gerçekleşti.
ONS ALTIN YATAY, BRENT PETROL GERİLEDİ
Küresel emtia piyasalarında gün ortası fiyatlamaları şu şekilde oluştu:
Ons Altın: Uluslararası piyasalarda yatay seyrini koruyarak 3 bin 575 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Brent Petrol: Ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 93,91 dolara geriledi.