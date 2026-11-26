Piyasalarda gün ortası rakamları netleşti. Yurt içinde Borsa İstanbul'un genele yayılan alımlarla yükseldiği günün ilk yarısında döviz kurları, tahvil faizleri ve emtia cephesindeki güncel fiyatlamalar dikkat çekti.

BORSA İSTANBUL'DA ALICILI SEYİR: 98 HİSSE YÜKSELDİ

Dünü 10.655,74 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 116,73 puan ve yüzde 1,10 artışla 10.772,46 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 243,20 puan ve yüzde 2,28 değer kazanan endeks, 10.898,94 puana ulaştı.

Gün İçi Bandı: Endeks ilk yarıda en düşük 10.738,61, en yüksek 10.910,79 puanı gördü.

Sektör Performansları: Sanayi endeksi yüzde 2,99, teknoloji endeksi yüzde 2,59, mali endeks yüzde 1,97 ve hizmetler endeksi yüzde 1,76 yükseldi.

Hisse Görünümü ve İşlem Hacmi: Önceki kapanışa göre BIST 100'deki hisselerin 98'i prim yaparken yalnızca 2'si geriledi. En çok işlem gören hisseler ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

DOLAR, AVRO VE TAHVİL PİYASASINDA SON RAKAMLAR

Döviz ve borçlanma araçları piyasasında saat 13.00 itibarıyla kaydedilen seviyeler şöyle şekillendi:

Dolar / TL: 50,6780 lira

Avro / TL: 55,7620 lira

Pariteler: Avro/dolar 1,0972, sterlin/dolar 1,3108 ve dolar/yen 159,2 düzeyinde seyrediyor.

Gösterge Tahvil: Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda 15 Mart 2028 vadeli gösterge tahvilin basit getirisi yüzde 37,46, bileşik getirisi ise yüzde 40,97 olarak gerçekleşti.

ONS ALTIN YATAY, BRENT PETROL GERİLEDİ

Küresel emtia piyasalarında gün ortası fiyatlamaları şu şekilde oluştu: