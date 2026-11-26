Bu adımla birlikte Suriye Halk Meclisi'nin toplam üye sayısı 205'ten 206'ya yükseldi.

Terör örgütü SDG, Şam yönetimiyle varılan mutabakatlar kapsamında 25 Ağustos 2026'da kendisini feshettiğini ve devlet kurumlarına tamamen entegre olduğunu duyurmuştu.