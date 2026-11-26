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İstanbul
Suriye yönetiminde önemli bir görevlendirme gerçekleşti. Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, feshedilen terör örgütü SDG'nin sözde yöneticilerinden İlham Ahmed'i Suriye Halk Meclisi üyeliğine atadığını duyuran bir kararname yayımladı.
Kararnameye göre söz konusu atama, meclisteki boş bağımsız üye koltuğunun doldurulması amacıyla gerçekleştirildi. Bu adımla birlikte Halk Meclisi'nin toplam üye sayısı 205'ten 206'ya yükseldi.
Olaya ilişkin Suriye basınında yer alan haberlerde herhangi bir ayrıntı verilmezken İlham Ahmed'in geçmişte SDG bünyesinde sözde üst düzey görevlerde bulunduğu biliniyor.
Terör örgütü, Şam yönetimiyle varılan mutabakatlar kapsamında 25 Ağustos 2026'da kendisini feshettiğini ve devlet kurumlarına tamamen entegre olduğunu duyurmuştu.