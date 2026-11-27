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İstanbul
Akdeniz'de gece yarısı deprem paniği yaşandı. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sarsıntı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesine yer alan bilgilere göre, Antalya açıklarında saat 02.31'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaş ilçesine 79,92 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 16,93 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2126097915013673130
Kandilli Rasathanesi de depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin 8 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.