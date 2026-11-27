Akdeniz'de gece yarısı deprem paniği yaşandı. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında sarsıntı meydana geldi.

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HABERİN ÖZETİ Antalya açıklarında deprem oldu! AFAD verileri duyurdu Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında gece yarısı 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 02.31'de Akdeniz'de, Kaş ilçesine 79,92 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. AFAD, 3,9 büyüklüğündeki depremin derinliğini 16,93 kilometre olarak kaydetti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,9, derinliğini ise 8 kilometre olarak bildirdi.

ANTALYA DEPREM İLE SARSILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesine yer alan bilgilere göre, Antalya açıklarında saat 02.31'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Kaş ilçesine 79,92 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 16,93 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2126097915013673130

Kandilli Rasathanesi de depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin 8 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.