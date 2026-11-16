Erzurumlular güne depremle uyandı. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü Pasinler ilçesi olarak açıklandı.

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HABERİN ÖZETİ Erzurum'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu Erzurum'un Pasinler ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 06.01'de, 3,6 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 2,9 kilometre olarak açıkladı. Sarsıntının merkez üssü Pasinler ilçesi olarak belirlendi.

ERZURUM DEPREM İLE SARSILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 06.01'de 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD depremin derinliğinin 7 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2122164933982880086

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 2,9 kilometre olduğunu açıkladı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.