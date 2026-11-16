Erzurum'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu

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İstanbul
Erzurumlular güne depremle uyandı. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü Pasinler ilçesi olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 06.01'de 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD depremin derinliğinin 7 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2122164933982880086
Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 2,9 kilometre olduğunu açıkladı.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.