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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 06:17
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 06:24

Erzurum'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu

Son dakika haberi: Erzurum'un Pasinler ilçesinde sabah saatlerinde deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden depremin büyüklüğüne ilişkin peş peşe açıklama geldi.

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Editor
 Onur Kaya
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Erzurum'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 06:17
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 06:24

Erzurumlular güne depremle uyandı. Sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü ilçesi olarak açıklandı.

HABERİN ÖZETİ

Erzurum'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 06.01'de, 3,6 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 2,9 kilometre olarak açıkladı.
Sarsıntının merkez üssü Pasinler ilçesi olarak belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

ERZURUM DEPREM İLE SARSILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'un Pasinler ilçesinde saat 06.01'de 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD depremin derinliğinin 7 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2122164933982880086

ise depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 2,9 kilometre olduğunu açıkladı.

Erzurum'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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#deprem
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#afad
#kandilli rasathanesi
#pasinler
#Gündem
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