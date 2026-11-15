Ege Denizi'nde saat 05.46'da Gökova Körfezi bölgesinde deprem oldu.

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HABERİN ÖZETİ Muğla açıklarında deprem! AFAD verileri paylaştı Ege Denizi'nde, Gökova Körfezi bölgesinde saat 05.46'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Milas ilçesinin 13,01 kilometre açığında gerçekleşti. AFAD'a göre depremin derinliği 8,29 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 10,9 kilometre olarak duyurdu.

MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Milas ilçesinin 13,01 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Depremin derinliği ise 8,29 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2121798259563737508

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.8, derinliği 10.9 kilometre olarak açıklandı.