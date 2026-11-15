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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 06:27
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 06:31

Muğla açıklarında deprem! AFAD verileri paylaştı

Ege Denizi'nde Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında sabaha karşı deprem oldu. AFAD sarsıntının 3,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Muğla açıklarında deprem! AFAD verileri paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 06:27
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 06:31

'nde saat 05.46'da bölgesinde deprem oldu.

HABERİN ÖZETİ

Muğla açıklarında deprem! AFAD verileri paylaştı

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Ege Denizi'nde, Gökova Körfezi bölgesinde saat 05.46'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Muğla'nın Milas ilçesinin 13,01 kilometre açığında gerçekleşti.
AFAD'a göre depremin derinliği 8,29 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 10,9 kilometre olarak duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'nın ilçesinin 13,01 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Muğla açıklarında deprem! AFAD verileri paylaştı

Depremin derinliği ise 8,29 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2121798259563737508

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.8, derinliği 10.9 kilometre olarak açıklandı.

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#muğla
#afad
#milas
#gökova körfezi
#Ege Denizi
#Gündem
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