Muğla açıklarında deprem! AFAD verileri paylaştı

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İstanbul
Ege Denizi'nde saat 05.46'da Gökova Körfezi bölgesinde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Milas ilçesinin 13,01 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Depremin derinliği ise 8,29 kilometre olarak kaydedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2121798259563737508
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3.8, derinliği 10.9 kilometre olarak açıklandı.