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İstanbul
Siyaset gündemindeki hareketlilik devam ederken araştırma şirketleri de vatandaşın nabzını tutmayı sürdürüyor. BETİMAR Araştırma'nın gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasında katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Partilerin oy oranları dikkat çekti.
Araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti yüzde 32,1 ile ilk sırada yer aldı. Yeni Parti'nin oy oranı ise yüzde 20,9 olarak ölçüldü. İki parti arasındaki fark 11,2 puan olarak kaydedildi.
Ankette DEM Parti yüzde 9,8 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,3 ile dördüncü, İYİ Parti ise yüzde 8 ile beşinci sırada kendisine yer buldu.
Araştırmanın öne çıkan sonuçlarından biri de Anahtar Parti'nin oy oranı oldu. Yüzde 4,9 desteğe ulaşan Anahtar Parti, yüzde 4,1'de kalan CHP'yi geride bıraktı. Zafer Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4 olarak kaydedildi.
- AK Parti: Yüzde 32,1
- Yeni Parti: Yüzde 20,9
- DEM Parti: Yüzde 9,8
- MHP: Yüzde 8,3
- İYİ Parti: Yüzde 8
- Anahtar Parti: Yüzde 4,9
- CHP: Yüzde 4,1
- Zafer Partisi: Yüzde 4
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8
- TİP: Yüzde 1,8
- Saadet Partisi: Yüzde 1,2
- Diğer: Yüzde 2,1