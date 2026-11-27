Siyaset gündemindeki hareketlilik devam ederken araştırma şirketleri de vatandaşın nabzını tutmayı sürdürüyor. BETİMAR Araştırma'nın gerçekleştirdiği son kamuoyu araştırmasında katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Partilerin oy oranları dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Son seçim anketinde 11,2 puanlık fark: Anketin sürpriz partisi CHP'yi geride bıraktı BETİMAR Araştırma'nın son kamuoyu araştırması, siyasi partilerin güncel oy oranlarını ve partiler arasındaki farkları ortaya koydu. AK Parti, yüzde 32,1 ile ilk sırada yer aldı. Yeni Parti, yüzde 20,9 ile ikinci sırada kaydedildi ve AK Parti ile arasında 11,2 puan fark oluştu. DEM Parti yüzde 9,8, MHP yüzde 8,3 ve İYİ Parti yüzde 8 oy oranına ulaştı. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise Anahtar Parti'nin yüzde 4,9 ile CHP'yi (yüzde 4,1) geride bırakması oldu.

AK PARTİ İLE YENİ PARTİ ARASINDA 11,2 PUANLIK FARK

Araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti yüzde 32,1 ile ilk sırada yer aldı. Yeni Parti'nin oy oranı ise yüzde 20,9 olarak ölçüldü. İki parti arasındaki fark 11,2 puan olarak kaydedildi.

DEM PARTİ, MHP VE İYİ PARTİ'NİN OY ORANLARI

Ankette DEM Parti yüzde 9,8 ile üçüncü sırada yer alırken, MHP yüzde 8,3 ile dördüncü, İYİ Parti ise yüzde 8 ile beşinci sırada kendisine yer buldu.

ANAHTAR PARTİ CHP'Yİ SOLLADI

Araştırmanın öne çıkan sonuçlarından biri de Anahtar Parti'nin oy oranı oldu. Yüzde 4,9 desteğe ulaşan Anahtar Parti, yüzde 4,1'de kalan CHP'yi geride bıraktı. Zafer Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4 olarak kaydedildi.

İŞTE SON SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARI

- AK Parti: Yüzde 32,1

- Yeni Parti: Yüzde 20,9

- DEM Parti: Yüzde 9,8

- MHP: Yüzde 8,3

- İYİ Parti: Yüzde 8

- Anahtar Parti: Yüzde 4,9

- CHP: Yüzde 4,1

- Zafer Partisi: Yüzde 4

- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8

- TİP: Yüzde 1,8

- Saadet Partisi: Yüzde 1,2

- Diğer: Yüzde 2,1