Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim, öğretmen adaylarının gündemindeki yerini koruyor. Milli Eğitim Akademisi’nde eğitimlerine devam eden 10 bin öğretmen adayının göreve başlayacağı tarih hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama geldi. Akademideki eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin okullarda görevlerine başlayacağını belirten Tekin, atamaların bahar aylarında gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Tekin’in açıklamasında şubat ayı sonu da öne çıkan tarihler arasında yer aldı. Buna göre akademide eğitim gören 10 bin öğretmen adayının eğitimlerini tamamlayarak öğretmen olarak atanması bekleniyor. Atama sürecini yakından takip eden adaylar ise 2027 MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, göreve başlama tarihi belli oldu mu ve akademi eğitimleri ne zaman sona erecek sorularına yanıt arıyor.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim gören 10 bin öğretmen adayının bahar aylarında öğretmen olarak atanacağını açıkladı. Tekin, adayların eğitimlerini tamamlamalarının ardından görevlerine başlayacağını belirtti.

Bakanın açıklamasına göre 10 bin öğretmenin şubat ayı sonunda görevlerine başlaması planlanıyor. Böylece akademide eğitim sürecinde bulunan adayların öğretmenlik görevine geçiş takvimi de şekillenmeye başladı.

ÖĞRETMENLERİN AKADEMİ EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim gören 10 bin öğretmen adayının programı tamamlamasının ardından atama işlemleri gerçekleştirilecek. Bakan Yusuf Tekin, eğitim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adayların öğretmen olarak göreve başlayacağını ifade etti.

Adayların kesin göreve başlama tarihi ve atama işlemlerinin ayrıntıları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruların takip edilmesi gerekiyor.