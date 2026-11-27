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İstanbul
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
73 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda;
-2 ton 761 kg 598 gram uyuşturucu madde ile
-1 milyon 918 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
-1.870 şüpheli yakalandı.
-1.017'si tutuklandı.
-291'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 73 ilde;
-2 bin 431 ekip,
-3 bin 889 personel,
-10 hava aracı ve
-35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.
Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.